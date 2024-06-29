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        Antalya'nın havası da denizi de sıcak

        ANTALYA'da 31 derece ölçülen sıcaklık ile yüzde 75 oranındaki nemden bunalanlar, 29,5 derece denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:20
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        Antalya'nın havası da denizi de sıcak
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        ANTALYA'da 31 derece ölçülen sıcaklık ile yüzde 75 oranındaki nemden bunalanlar, 29,5 derece denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 31 derece, nem ise yüzde 75 ölçüldü. Rüzgarın saatte 8 kilometre hızla güneydoğu yönünden estiği kentte, hissedilen sıcaklık 36 dereceye yükseldi. Sıcak ve nemden bunalanlar, 29,5 derece sıcaklığındaki deniz suyuna girerek serinlemeye çalıştı. Nem nedeniyle kenti çevreleyen dağların görülmediği Antalya'da, bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar denize girip, plaj şemsiyesinin gölgesinde vakit geçirdi. Bazıları tehlikeli olmasına rağmen sahile yakın kayalıklardan atlayarak denizde yüzdü.

        Kentte sıcak ve nemli havanın çarşamba gününe kadar sürmesi, çarşamba gününden sonra 3 ila 6 derece azalması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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