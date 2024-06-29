Birlikte içki içtiği arkadaşını öldürüp, iş yaptığı kişiyi tahra ile yaraladı (2)

Antalya'daçocuk parkında birlikte içki içtiği arkadaşı Süleyman Celebe'yi çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayıp öldüren, saatler sonra da beraber iş yaptığı Mahmut A.'yı tahra ile başından yaralayan Muaz Çoban, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çoban, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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