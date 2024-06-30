Barış için karavanında 2 piyanoyla geziyor

ALMAN piyanist Reiner Weiss, karavanın arkasında yüklü iki piyanosuyla geldiği Antalya'da dünyadaki tüm savaşların durması ve barış için açık hava konserleri düzenliyor. Ukrayna ve Filistin'deki savaşları durdurabilecek tek ülkenin Türkiye, tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatan Weiss, Ankara'da da piyanolarıyla açık hava konseri düzenlemek istiyor.

Almanya'nın Köln kentinden yaklaşık 2 yıl önce Antalya'ya karavanının arkasında iki piyano ile gelen piyanist Reiner Weiss, dünya barışı için müziğiyle sesini duyurmaya çalışıyor. Antalya'da bazı parklarda çocukların da katılımıyla, karavanın ardında taşıdığı piyanolarını indirip, açık hava konserleri düzenleyen Weiss, Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu'nun konuğu oldu. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Kültür Sanat Grubu Başkanı Abdullah Uz ve Kültür Sanat Grubu üyelerinin katıldığı buluşmada piyanist Weiss amacını anlatarak, karavanın ardından indirdiği piyanosuyla da grup üyelerine mini konser verdi.

2 YIL ÖNCE KARDEŞİNİ KAYBETMİŞ Antalya'ya piyanolarıyla ilk olarak Parkinson hastası kardeşine destek amaçlı geldiğini anlatan Reiner Weiss, iki yıl önce kardeşini bu hastalıktan kaybettikten sonra ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle açık havada çocukların da katılımıyla ücretsiz konser etkinlikleri düzenlemeye karar verdiğini söyledi. Açık hava konserleriyle bir taraftan çocukları ve gençleri piyano ve müziğe teşvik etmeyi diğer taraftan da savaşların durmasını istediğini anlatan Weiss, şu an dünyada devam eden Rusya- Ukrayna ve İsrail- Filistin savaşlarına dikkati çekerek, bu savaşların durması, çocukların ölmemesi için müzikle sesini duyurmaya çalıştığını kaydetti.