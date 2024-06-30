Tazı Kanyonu'nda çıkan orman yangını söndürüldü

Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan Tazı Kanyonu yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye ekipler yönlendirildi. Karadan ve havadan yapılan müdahaleyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

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