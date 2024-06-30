Antalya'da orman yangını (2)

Antalya'nın saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangınına 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Yangın bölgesinin Antalya Havalimanı'nın yakınında olması nedeniyle havadan müdahale çalışmaları havalimanıyla irtibatlı şekilde gerçekleştirildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 4 saatlik bir çalışmanın ardından 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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