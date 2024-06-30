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        Otomobil ağaca çarptı; baba, eşi ve kızı öldü, oğlu yaralandı

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobilin önce refüje ardından da 100 metre sürüklenip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada Tayfur Koç (33), eşi Hatice Koç (34) ve seyahat sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Zehra Koç hayatını kaybederken, çiftin diğer çocuğu Zişan Koç (8) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 22:31 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:35
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        Otomobil ağaca çarptı; baba, eşi ve kızı öldü, oğlu yaralandı
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        ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde otomobilin önce refüje ardından da 100 metre sürüklenip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada Tayfur Koç (33), eşi Hatice Koç (34) ve seyahat sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Zehra Koç hayatını kaybederken, çiftin diğer çocuğu Zişan Koç (8) ise yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında D400 kara yolunun Finike- Kumluca istikameti Ahmet Aliağa Bulvarı’nda meydana geldi. Finike’den Kumluca yönüne seyir halinde olan Tayfur Koç yönetimindeki 07 AGT 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Yaklaşık 100 metre kontrolsüz şekilde sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra durabildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Tayfur Koç ve eşi Hatice Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan Zehra Koç ile arka koltukta oturan Zişan Koç ise yaralı halde hastaneye götürüldü. Özel hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zehra Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zişan Koç’un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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