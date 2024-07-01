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        Antalya'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü

        ANTALYA'nınKundu turizm beldesindeki ormanda dün çıkan yangında, 30 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:50
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        Antalya'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü
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        ANTALYA'nınKundu turizm beldesindeki ormanda dün çıkan yangında, 30 hektarlık alan zarar gördü.

        Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Kundu turizm beldesindeki ormanda çıktı. Ormandan duman ve alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile hava araçları gönderildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Orman yangınına 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Yangın bölgesinin Antalya Havalimanı'nın yakınında olması nedeniyle havadan müdahale çalışmaları havalimanıyla irtibatlı şekilde gerçekleştirildi. Yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından saat 19.30 sıralarında söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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