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        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak arıyor

        ÖĞRETMENEmine Saynur Peker (29), yavruyken sokakta bulduğu ve 1 yaşına kadar büyüttüğü kedisi 'Mila'yı Kurban Bayramı'nda ailesinin yanına giderken bindiği Antalya uçağında kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:30
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        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak arıyor
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        ÖĞRETMENEmine Saynur Peker (29), yavruyken sokakta bulduğu ve 1 yaşına kadar büyüttüğü kedisi 'Mila'yı Kurban Bayramı'nda ailesinin yanına giderken bindiği Antalya uçağında kaybetti. Hava yolu firmasından şikayetçi olan Peker, günlerdir sokak sokak gezerek kedisini arıyor.

        Mardin'de sınıf öğretmenliği yapan Emine Saynur Peker, Kurban Bayramı tatilinde memleketi Afyonkarahisar'a gitmek için özel firmaya ait XQ7713 sefer sayılı 22.30 Diyarbakır- Antalya uçağına bindi. Yavruyken sokakta bulduğu ve 1 yaşına kadar beslediği 'Mila' isimli tekir cinsi dişi kedisini de yanına alan Peker, uçağa binerken kedisini taşıma çantası içinde görevlilere teslim etti. Antalya Havalimanı'na indiğinde kedisini ve bagajını almak için bekleyen Peker, kapısı açık halde getirilen taşıma çantasını boş görünce kedisinin başına bir şey geldiğini anladı. Görevlilere kedisinin nerede olduğunu soran Peker, apronda kaybolduğu bilgisini aldı.

        2 HAFTADIR KEDİSİNDEN HABER YOK

        Hava yolu firması yetkilileriyle görüşen Emine Saynur Peker, bir süre havalimanında kedisini aradı ancak sonuç alamadı. Görevlilerden güvenlik kameralarının incelenmesini isteyen Peker'e, kameralardan da kedinin nereye gittiğinin görülmediği cevabı verildi. Havalimanındaki polis merkezine giderek durumu anlatan ve şikayetçi olan Emine Saynur Peker, aradan geçen 2 haftaya rağmen kedisini bulamadı. Kedisine ulaşamadığı için günlerdir ağladığını belirten Peker, Antalya'da sokak sokak gezip, kedisinin afişlerini dağıttığı vatandaşlardan destek isteyerek aramaya devam ettiğini söyledi.

        'BENİ EVE GÖNDERMEYE ÇALIŞTILAR'

        Kedisinin kaybolduğunu kendisinin fark ettiğini, görevli personelin bu konuda duyarsız kaldığını söyleyen Peker, "Kedimin kaçtığını söylediler. Yer hizmetleri personeli tarafından olayın gerçekleştiğini düşünüyorum. Beni eve göndermeye çalıştılar. 'Arıyoruz, sizi bilgilendireceğiz' dediler. Ancak gitmedim ve aramaya devam ettim. Kamera kayıtlarını incelediler ama gece olduğu için görüşün net olmadığını, göremediklerini söylediler. Oradan da bir sonuç alamadık" dedi.

        'HAYAT ARKADAŞIM GİBİ BİR ŞEYDİ'

        Firmanın kendisine mail gönderdiğini, aramalara devam ettiklerini söylediklerini anlatan Peker, kedisinin fotoğrafının olduğu ilanlar bastırdığını, ancak bunların havalimanında dağıtılmasına izin verilmediğini söyledi. 'Mila'ya çok alıştığını, onu kaybettiği günden bu yana sürekli ağladığını belirten Peker, "Ev arkadaşımdı o. Bulduğumda çok küçüktü ve onu büyüttüm, aramızda da bir bağ oluştu. Hayat arkadaşım gibi bir şeydi. Hala çok ağlıyorum. Yemek düzenim bile bozuldu" diye konuştu. Hava yolu firması yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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