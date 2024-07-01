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        Kazada hayatını kaybeden baba, anne ve kızı toprağa verildi

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobilin önce refüje ardından da 100 metre sürüklenip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Tayfur Koç (33), eşi Hatice Koç (34) ve kızı 3 yaşındaki Zehra Koç toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:55
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        Kazada hayatını kaybeden baba, anne ve kızı toprağa verildi
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        ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde otomobilin önce refüje ardından da 100 metre sürüklenip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Tayfur Koç (33), eşi Hatice Koç (34) ve kızı 3 yaşındaki Zehra Koç toprağa verildi. Çiftin diğer çocuğu Zişan Koç’un (8) ise tedavisi sürüyor.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D400 karayolunun Finike- Kumluca istikameti Ahmet Aliağa Bulvarı’nda meydana geldi. Finike’den Kumluca yönüne seyir halinde olan Tayfur Koç yönetimindeki 07 AGT 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Yaklaşık 100 metre kontrolsüz şekilde sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra durabildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde demir yığınına dönüşen otomobilin sürücüsü Tayfur Koç ve eşi Hatice Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan Zehra Koç ile arka koltukta oturan Zişan Koç ise yaralı halde hastaneye götürüldü. Özel hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zehra Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zişan Koç’un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİLER

        İlçede elektrik tesisatçılığı yapan Tayfur Koç ile eşi Hatice Koç ve kızı Zehra Koç’un cenazesi bugün Kumluca’da toprağa verildi. İkindi vakti Sarıcasu Mahallesi Hacı Hüseyinler Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından baba, anne ve kızı yan yana toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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