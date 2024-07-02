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        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece toplanan bir grup, Suriyelilere ait araçlara ve iş yerlerine zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:05
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        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece toplanan bir grup, Suriyelilere ait araçlara ve iş yerlerine zarar verdi. Kayseri'deki taciz olayının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kayseri'de Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun, akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Serik eski Cuma pazarı mevkiinde toplanan bir grup, sloganlar atarak meydana geldi. Eylemciler ilçenin çeşitli bölgelerinde oturan Suriyelilere ait araçlara taşlar atarak zarar verdi, ters çevirdi. Suriyelilere ait bir motosiklet cadde ortasında ateşe verilerek yakıldı. Göstericiler motosiklete müdahale etmek için gelen itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu. Gece ilerleyen saatlerde eylemciler, Suriyelilere ait iş yerlerine taşlarla saldırıp camlarını kırdı. Olaylara Serik ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden takviye olarak gelen Çevik Kuvvet ve TOMA'lar ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri müdahale etti. Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk de eylemcileri yatıştırmaya çalıştı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Halil Demir, polis aracının hoparlöründen toplananlara seslenerek “Lütfen arkadaşlar herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Duyarlı olalım ve dağılalım. Herkes evine gitsin. Polisimize yardımcı olalım" dedi. Olaylar, polisin çabasıyla saat 03.00 sıralarında yatıştırıldı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri'de yaşanan taciz olayının ardından sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan şüpheliler M.T. ve D.A., gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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