Milli takımın zaferini dev ekranda izlediler

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Son 16 Turu’ndaki rakibi Avusturya’yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı karşılaşma, Antalya’da birçok noktada kurulan dev ekranlarda izlendi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’ndan ikinci olarak çıkan A Milli Futbol Takımı, Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Antalya’da da kurulan dev ekranlardan yayınlandı. Konyaaltı Belediyesi tarafından Hayat Park’ta yayınlanan karşılaşmaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrakları olan 7’den 70’e yüzlerce vatandaş, karşılaşmayı 90 dakika boyunca büyük heyecanla takip etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın da vatandaşlarla birlikte izlediği maçta ay-yıldızlıların attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan vatandaşlar marşlar ve tezahüratlar yaptı.

STATTAKİ TÖRENDE MEZUNİYET GURURU İLE MİLLİ MAÇ HEYACANI YAŞANDI Akdeniz Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni üniversite stadyumunda yapıldı. Törende başarılı öğrencilere plaketin verildiği anlarda, stattaki ekranlardan A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı Avusturya maçı yayınlandı. Törendeki öğrenciler stadyumun çimlerinde, velileri de tribünden maçı izledi. Öğrenci ve veliler yaklaşık 20 bin kişi maç izlerken, mezuniyet gururu ile milli maç heyecanını bir arada yaşandı. Türkiye'nin maçın ilk dakikalarında attığı golün ardından stattaki öğrenciler büyük coşku yaşadı. Başarı belgesi alan öğrenciler, kep, cüppe ve ellerinde diplomayla tezahürat yaparak milli takımı destekledi. Bazı öğrenciler ellerindeki bayraklarla milli takımı destekledi.