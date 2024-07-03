Komando birlikleri yangın nöbetinde

TÜRKİYE'nin en büyük orman alanına sahip kenti Antalya'da sıklaşan orman yangınlarına karşı, jandarma komandolar sahaya indi. Komandolar, 24 saat boyunca hassas burunlu köpeklerle ormanda devriye görevi yapıyor.

Türkiye'de 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanın bulunduğu Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını alarmı sürüyor. 2023 yılında 171 yangında 200 hektar, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 30 yangında 60 hektar alanın zarar gördüğü Antalya'da tedbirler artırıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gözetleme kulelerinde 24 saat duman gözcülüğü yapıyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar olan 640 kilometrelik sahil şeridindeki ormanlarda olası yangın başlangıcında erken müdahalede bulunmak için İHA gün boyu devriye uçuşu yapıyor.