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        Kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede öldü

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Suriyeli Ahmet Handan El Naif (15), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:00
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        Kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede öldü
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Suriyeli Ahmet Handan El Naif (15), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde meydana geldi. R.Ö. (17), Y.Y. (15) ve İ.A. (17) ile Suriyeli Ahmet Handan El Naif arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Ahmet Handan El Naif göğsünden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Handan El Naif kurtarılamadı. İki motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler R.Ö., Y.Y. ve İ.A. polisin bölgedeki kamera görüntülerini izlemesi sonucu yakalanıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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