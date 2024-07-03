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        Emekli polis, denizde boğuldu

        ANTALYA'nın Finike ilçesine tatile gelen emekli polis memuru Ömer Şan (75), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:40
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        Emekli polis, denizde boğuldu
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        ANTALYA'nın Finike ilçesine tatile gelen emekli polis memuru Ömer Şan (75), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

        Ankara'da yaşayan emekli polis memuru Ömer Şan, bir süre önce ailesiyle tatil için, daha önce görev de yaptığı Finike ilçesine geldi. Dün öğle saatlerinde serinlemek için denize giren Şan, bir süre yüzdükten sonra fenalaştı. Şan'ın hareketsiz kaldığını gören yakınları, denizden çıkarıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada sahilde bulunan bir doktor, Şan'a kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Şan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi morgdan alınan Şan, Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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