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        Ağa takılıp boğulma tehlikesi geçiren üreme dönemindeki deniz kaplumbağası, tedavi edilip denizle buluşturuldu

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denizdeki ağa takılıp boğulma tehlikesi geçiren iribaş deniz kaplumbağası, götürüldüğü özel kaplumbağa rehabilitasyon merkezinde yumurtlama döneminde olduğu anlaşılınca tedavisi hızla tamamlanıp denizle buluşturuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:40
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        Ağa takılıp boğulma tehlikesi geçiren üreme dönemindeki deniz kaplumbağası, tedavi edilip denizle buluşturuldu
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        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denizdeki ağa takılıp boğulma tehlikesi geçiren iribaş deniz kaplumbağası, götürüldüğü özel kaplumbağa rehabilitasyon merkezinde yumurtlama döneminde olduğu anlaşılınca tedavisi hızla tamamlanıp denizle buluşturuldu.

        Kıbrıs'ın Girne açıklarında geçen günlerde ağa takılıp boğulma tehlikesi geçiren iribaş deniz kaplumbağası, bir tekne kaptanı tarafından kurtarılarak tekneye alındı. Tekne kaptanı, iribaş deniz kaplumbağasını Girne'de bir otelde 2018 yılında deniz kaplumbağalarının rehabilite edilmesi için kurulan merkeze götürdü. Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nin uzman görevlileri, iribaş deniz kaplumbağasını tedaviye aldı. 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kaplumbağaya ultrason incelemesi yapıldı. Üreme döneminde olduğu belirlenen kaplumbağanın tedavisi, yumurtalarını bırakmaya hazır olduğu için hızla tamamlandı. Kaplumbağa, rehabilitasyon merkezi ekipleri ve otelde kalan müşterilerin çocukları tarafından denizle buluşturuldu.

        AĞLAR VE PLASTİK ATIKLAR NEDENİYLE BOĞULMA TEHLİKESİ

        Kuzey Kıbrıs'taki merkezde çalışmalar yürüten Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyup Başkale, deniz kaplumbağalarının akciğer solunumu yaptıklarını, uzun süre su altında kalabildiklerini ve belirli aralıklarla su yüzeyine çıkıp nefes alma ihtiyacı duyduklarını anlattı. Denizlere atılan ağ, plastik ve benzeri atıklar nedeniyle deniz kaplumbağalarının su yüzeyine ulaşamayınca boğulma vakaları yaşandığını belirten Prof. Dr. Başkale, "Denizlere atılan ağlar, plastik atıklar deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Rehabilitasyon merkezine getirilen iribaş deniz kaplumbağası da boğulma vakasıyla gelmiş, doğa dostu ekiplerce hemen tedavi altına alınmış. Yumurta bırakmaya hazır olduğu anlaşılınca tedavisi hızla tamamlanıp denizle buluşturulmuş. Deniz canlılarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için denizleri kirletmeyelim. Üreme dönemlerinde olan deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını ve yumurtlama alanlarını koruyalım" dedi.

        130'UN ÜZERİNDE YARALI DENİZ KAPLUMBAĞASI REHABİLİTE EDİLDİ

        Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Silem Sargın Kara, 2018 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini yaparak mümkün olan en kısa sürede doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlamak amacıyla kurulan merkezde, bugüne kadar 130'un üzerinde deniz kaplumbağasını sağlıklı bir şekilde denizle buluşturduklarını söyledi. Kara, "Merkez, doğaseverlerin ihbarları sayesinde yardıma ihtiyaç duyan deniz kaplumbağalarına ulaşabiliyor. Rehabilitasyon merkezine götürülen kaplumbağanın detaylı ön tanı muayenesi yapılıyor ve tedavi adımları belirlenerek süreç başlatılıyor. Bu merkezde, herhangi bir sebeple oluşan kafa, kabuk ya da yumuşak doku yaralanmaları, yabancı cisim yutması sonucu meydana gelen rahatsızlıklar, enfeksiyonel hastalıklar veya doğal sebepli hastalıklar tedavi edilebiliyor. Kaplumbağanın detaylı taramaları rehabilitasyon altında olduğu süre boyunca devam ediyor. Kaplumbağalar sağlıklarına kavuştuklarında ise ekip tarafından doğal yaşam alanlarına bırakılıyor" diye konuştu.

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