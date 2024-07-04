Antalya'da 'Suriyeli' eylemine ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyede

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Suriyeli sığınmacılara tepki eyleminde, araçlar ve iş yerlerine zarar verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'Mala zarar verme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Serik'te 1 Temmuz saat 23.00 sıralarında eski Cuma Pazarı mevkisinde toplanan grup slogan atarak meydana geldi. Daha sonra eylemciler, ilçenin çeşitli bölgelerinde oturan Suriyelilere ait araçlara taşlarla zarar verip, ters çevirdi. Şehrin başka bir noktasında bir Suriyeliye ait motosiklet cadde ortasında ateşe verilerek yakıldı. Göstericiler motosiklete müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerine engel oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde eylemciler, Suriyelilere ait iş yerlerine saldırarak taşlarla camlarını kırıp zarar verdi. Olaylar, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye gelen Çevik Kuvvet personeli ve TOMA'lar, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma timleri tarafından müdahale edilerek yatıştırıldı.