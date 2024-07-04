Antalya Valisi Şahin: Rötarların sebebi, Avrupa'da yaşanan anormal hava şartları

ANTALYAValisi Hulusi Şahin, havalimanındaki uçak seferlerinde yaşanan gecikmenin kente özel bir durum olmadığını belirterek, "Tüm Türkiye'de genel olarak rötar, gecikmeler yaşanıyor. Bunun büyük oranda sebebi, Avrupa'da yaşanan anormal hava şartları. Bundan kaynaklanan bir zincirleme reaksiyonla ciddi sıkıntılar, büyük rötarlar yaşandı" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Hükümet Konağı'nda 'Haziran Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı' düzenledi. Toplantıda Antalya Havalimanı'ndaki uçak seferlerindeki gecikme nedenlerini anlatan Vali Şahin, "Antalya Havalimanı'na özel bir durum değil. Tüm Türkiye'de genel olarak rötar, gecikmeler yaşanıyor. Bundan kaynaklanan bir sıkışıklık var. Bunun büyük oranda sebebi, Avrupa'da yaşanan anormal hava şartları. Bundan kaynaklanan bir zincirleme reaksiyonla ciddi sıkıntılar, büyük rötarlar yaşandı. Şu anda büyük oranda normale döndük diyebiliriz. Diğer konu ise açıkçası bizim konumuz değil. Ankara'nın konusu. Bir iş yavaşlatma olmadığı ısrarla söyleniyor. Bu konuda benim söyleyeceğim bu kadar" diye konuştu.