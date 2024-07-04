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        Eşini öldürmekten yargılanan sanık, 'çocuklarının beyanını yönlendirdi' iddiasını reddetti

        ANTALYA'da Sinem Albeni'yi (38) sopa ve yumrukla darbedip, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Ufuk Albeni'nin (41) çocuklarının Çocuk İzlem Merkezi'ndeki ifadelerine eşlik eden uzman, çocukların babalarını korumaya yönelik yönlendirme olabileceğini düşündüğünü aktardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:46
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        Eşini öldürmekten yargılanan sanık, 'çocuklarının beyanını yönlendirdi' iddiasını reddetti
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        ANTALYA'da Sinem Albeni'yi (38) sopa ve yumrukla darbedip, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Ufuk Albeni'nin (41) çocuklarının Çocuk İzlem Merkezi'ndeki ifadelerine eşlik eden uzman, çocukların babalarını korumaya yönelik yönlendirme olabileceğini düşündüğünü aktardı. Sanık Albeni ise 'yönlendirme' iddiasını reddetti.

        Olay, geçen yıl 17 Haziran'da saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi Sinem Albeni ile eşi Ufuk Albeni arasında tartışma çaktı. Tartışmanın büyümesiyle Ufuk Albeni, eşini sopa ve yumrukla darbetti. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Sinem Albeni, yolda hayatını kaybetti. Albeni'nin cenazesi, otopsinin ardından defnedildi. Polisin gözaltına aldığı Ufuk Albeni, tutuklandı.

        Ufuk Albeni hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ufuk Albeni ile taraf avukatları katıldı.

        'ANNEM AĞZI, YÜZÜ KAN İÇİNDE EVE GELİYORDU'

        Albeni çiftinin çocukları, Çocuk İzlem Merkezi'nde uzman eşliğinde tanık sıfatıyla ifade verdi. C.A., babası Ufuk Albeni'nin annesi Sinem Albeni'yi dövmediğini ileri sürdü. Şu an halası ve babaannesinde kardeşleriyle birlikte yaşadığını aktaran C.A., annesi Sinem Albeni'nin kendisine ve kardeşlerine şiddet gösterdiğini belirterek, yanında uyuşturucu kullandığını iddia etti. Evde bulunan uyuşturucuların klozete boşaltılıp, sifonu çektiklerinden bahseden C.A., "Annem dışarıdan ağzı, yüzü kan haliyle geliyordu. Bazen hiç eve gelmediği de oluyordu. Ölmeden önce dudağında ve kulağında kopukluklar vardı. Babam, annemi zaman zaman hastaneye götürürdü. Babam, annem ölmeden önce kalp masajı ve suni teneffüs yaptı" dedi. Polis merkezindeki ifadeleri ile hakim karşısında verdiği ifadelerinde çok fazla çelişki tespit edilmesi üzerine C.A., komşularının baskısı nedeniyle polis merkezinde yalan beyan verdiğini, hakim karşısındaki ifadesinin dikkate alınması gerektiğini aktardı.

        'KOMŞULAR 'AĞIZ BİRLİĞİ YAPIN' DEDİ'

        Ufuk Albeni ile Sinem Albeni'nin diğer çocuğu Y.A. ise oyun parkından eve geldikleri sırada annesinin banyodan çıktığını, sağlık durumunun kötü olduğunu belirterek, "Annem, mutfakta kusmuştu. Babam 'Ambulansı arayın' dedi. Babam ağlıyordu. 'Keşke bize böyle yapmasaydın' dedi. Babam kanepede kalp masajı yapıyordu. Komşular geldi. 'Ağız birliği yapın' dedi. Hangi komşunun bunu söylediğini hatırlamıyorum. Karakolda öyle ifade verdik. Aslında annem uyuşturucuların yerini söylediğim için benim üzerimde sigara söndürdü. Anneme, uyuşturucunun kötü bir şey olduğunu söylüyordum. Annem olaydan 2 hafta önce dudağı patlamıştı. Olay günü dudağı patlaktı. Kulağı şişti, patlak vardı. Annem dışarıdan geldiğinde mor halde geliyordu" diye konuştu.

        Çocuk İzlem Merkezi'nde çocukların ifadelerini dinleyen uzman ise çocukların çelişkili ifadelerinin olduğunu, çocukların manipülasyona ve yönlendirmeye açık yapısı olabileceğini belirtip, sanığı korumaya yönelik savunma yaptıklarını düşündüğünü beyan etti.

        'UYUŞTURUCU KRİZLERİ YAŞIYORDU'

        Ufuk Albeni, cezaevi şartları doğrultusunda görüşme saatlerinde çocukların okulda olduğunu belirterek, çocukların ifadelerinde hiçbir yönlendirme yapamayacağını düşündüğünü söyledi. Çocuklarının olayı unutması için psikolojik destek gördüğünden bahseden Ufuk Albeni, "Eşim son 1 yıl içinde eve darbedilmiş şekilde geliyordu. Uyuşturucu krizleri yaşıyordu. Eşimi farklı farklı tarihlerde çeşitli hastanelere götürdüm. Benden şiddet görmediğine yönelik beyanları mevcut. Yazılı savunmamı da size sunmak istiyorum. Eşim aşırı derecede uyuşturucu kullanmaktaydı. Eşim olaydan 1 gün önce eve gelmemişti. Eşimin yaraları uzun süre iyileşmezdi; bunun sebebi de uyuşturucu kullanımından kaynaklanıyordu" dedi. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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