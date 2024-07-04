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        Orman arazisine mermer ocağı ÇED toplantısına, bölge halkından tepki

        ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaklaşık 100 hektarlık orman arazisinde özel bir şirkete mermer ocağı ruhsatı verilmesine ilişkin düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına katılmayan bölge halkı, mermer ocağını istemediklerini, verimli orman arazisinin kesilmesine göz yummayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:20
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        Orman arazisine mermer ocağı ÇED toplantısına, bölge halkından tepki
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        ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaklaşık 100 hektarlık orman arazisinde özel bir şirkete mermer ocağı ruhsatı verilmesine ilişkin düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına katılmayan bölge halkı, mermer ocağını istemediklerini, verimli orman arazisinin kesilmesine göz yummayacaklarını söyledi.

        Türkiye'de doğal yayılış gösteren, önemli sedir ormanlarının bulunduğu Antalya'nın Kaş ilçesinde yaklaşık 100 hektarlık orman arazisinde, özel bir şirkete mermer ocağı ruhsatı verildi. Sedir, ardıç ve çam ormanlarıyla kaplı olan Çamlıova köyündeki arazinin verimli orman olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü olumsuz görüş bildirince 2022'de başlatılan ÇED süreci durduruldu. Proje sahibi şirketin ÇED sürecinin durdurulmasının iptali için açtığı dava ise mahkeme tarafından reddedildi. Ancak şirket, proje alanında değişikliğe gidip, yeniden ÇED başvurusu yaptı. Proje alanına 200-250 metre mesafede çalılık ve kayalık alan olduğunu tespit edildiği savunulan başvuru dosyasında, projeye bir de kırma eleme tesisi eklendiği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise 4 Temmuz'da projeyle ilgili ÇED toplantısı yapılacağını duyurdu.

        BAKANLIKTAN DUYURU

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın konuyla ilgili duyurusunda, "Şeyhmus Yavuz tarafından yapılması planlanan 201701049 ruhsat numaralı (ER:3358816) mermer ocağı ve kırma eleme tesisi projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 04/07/2024 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir. ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezi’nde veya Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında bakanlığa veya valiliğe görüş bildirebilirler" ifadelerine yer verildi.

        ÇİFTE TUTANAK TUTULDU

        Bölgede yaşayanlar, ilçe belediyesi meclis üyeleri ile Kaş'tan çok sayıda kişi, öğle saatlerinde ÇED toplantısının yapılacağı Çamlıova Mahallesi Eski Okulu'na geldi. Mermer ocağını istemediklerini belirten gruptakiler, ÇED toplantısına katılmayacaklarını, verimli orman arazisinin kesilmesine göz yummayacaklarını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, bölge yaşayanlarının toplantıya katılmaması üzerine Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü yetkililerinin tutanak tuttuğunu belirterek, "Bakanlık yetkilileri, 'Halk davet edilmiştir ama bilgilenmek istememiştir' diye tutanak tuttu. Biz de kendi tutanaklarımızı tuttuk. Bunun altına da buraya gelen yaklaşık 200-250 kişi, imza attı. Şimdi elimizdeki evrakları Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Buna istinaden il müdürlüğü kurumlardan görüş isteyecektir. 2022'de Orman Bölge Müdürlüğü, bu alanlarla ilgili nasıl olumsuz görüş bildirdiyse yine olumsuz görüş bildireceğini düşünüyoruz. Halk istemediği sürece ÇED raporunun geçmeyeceğini biliyoruz. Geçmeyecektir de" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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