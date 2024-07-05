Antalya'da orman yangını (2)
2SAATTE SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
2SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 12 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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