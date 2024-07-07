Antalya'da orman yangını (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede ormana yayıldı. Mahalle sakinleri alevlere müdahale etmeyle çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve orman ekipleri yönlendirildi. 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle alevlere müdahale edildi. Çevredeki birçok istasyonda görevli itfaiye ekipleri de bölgeye takviye olarak yönlendirildi.