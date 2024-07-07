Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAntalya'nın Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede ormana yayıldı. Mahalle sakinleri alevlere müdahale etmeyle çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve orman ekipleri yönlendirildi. 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle alevlere müdahale edildi. Çevredeki birçok istasyonda görevli itfaiye ekipleri de bölgeye takviye olarak yönlendirildi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Macun Mahallesi'ndeki makilik alan ve ormana sıçradı. Mahalleli traktörlerinin arkasına bağladıkları ilaçlama motorları ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Depo olarak kullanılan bir baraka tamamen, bir otomobil ile bazı tarım makineleri de kısmen yandı. Bölgedeki bazı seraların plastik örtüleri erirken, bazılarında ise hasar oluştu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı.

        Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı
        GÜNCELLEME - Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı
        Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı
        Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Sıcaklık 41 dereceyi buldu, Konyaaltı Sahili doldu
        Sıcaklık 41 dereceyi buldu, Konyaaltı Sahili doldu
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Merdiven altı takviye gıdalarda ölüm riski
        Merdiven altı takviye gıdalarda ölüm riski