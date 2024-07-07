Antalya'da orman yangını (3)

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde başlayıp, Macun Mahallesi'ndeki makilik alan ve ormana da sıçrayan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Kara ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinde 4 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

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