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        Çıralı'da 30 yılın deniz kaplumbağası yuva rekoru kırıldı

        ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 153'üncü deniz kaplumbağası yuvası tespit edilerek, 30 yılın rekoru kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:15
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        Çıralı'da 30 yılın deniz kaplumbağası yuva rekoru kırıldı
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 153'üncü deniz kaplumbağası yuvası tespit edilerek, 30 yılın rekoru kırıldı.

        Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor. Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Çıralı'da bu yıl ardı ardına sahile çıkan deniz kaplumbağalarıyla yoğun yuvalama sezonu yaşandı. 1994 yılında gönüllü olarak başlayan, 2000 yılında ise kurulan kooperatifle yapılan koruma ve izleme çalışmaları kapsamında Çıralı'da bugün itibarıyla 30 yılın yuva rekoru kırıldı. En son 2018 yılından 151 yuva tespit edilen Çıralı'da bu yıl 153 yuva sayısına ulaşıldı. Çıralı'da hem rekorun kırılması hem de gönüllülerin 30 yıl önce denizle buluşturduğu yavruların geri gelerek sahilde yuva yapmasının sevinci yaşandı. Yuva sayının 3 hafta daha devam edecek yumurtlama döneminde artmasının beklendiği belirtildi.

        Çıralı sahilinde saat 05.30 sularında ilk olarak 7 numaralı yuvanın açılışı yapıldı. Yerli ve yabancı çok sayıda turist ve S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi'ne bağlı gönüllülerin yer aldığı yuva açılışının hemen ardından sahili gezen gönüllüler, 153'üncü yuvayı tespit ederek koruma altına aldı. 30 yılın rekorunu temsil eden yuvanın ismi ise 'Kemer Çıralı' oldu. Deniz ve sahilin sonuna kadar olan noktanın yuvaya uzaklığının tespitinin ardından gönüllüler, yerin konumunu GPRS ile işaretleyip, kayıt altına aldı.

        'BENİM İLK BAŞLADIĞIM DÖNEMDEKİ YAVRULAR ANNE OLARAK GELİYOR'

        28 yıllık gönüllü caretta caretta koruyucusu Mustafa Ilgaz, "Diğer arkadaşlarımızla beraber gönüllü ve düzenli olarak akşamdan sabaha bu işle uğraşıyorum. Benim ilk başladığım dönemdeki yavrular şu anda anne olarak bizi ziyarete geliyorlar, aslında yumurta için buraya gelmekteler. Bunun yanında insanlarımızdan bir isteğim var. Akşam 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında gece sahile inmemelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Yuvalarla oynamamalarını rica ediyorum. Kurallara uyarlarsa bize en büyük desteği vermiş olurlar. Bugün de zaten mutluyuz, bu yuvamızla rekorumuzu kırmış vaziyetteyiz. İnşallah ileriki günlerde sayı biraz daha çoğalır" dedi.

        'DOĞAYA KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA GÜZEL ŞEYLER BAŞARDIK'

        S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Doğa Koruma ve Milli Parklar adına Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi olarak deniz kaplumbağasını koruma ve izleme çalışmasını yürütmekteyiz. 3- 4 günden beri çok heyecanlıydık ve 30 yılın rekorunu bekliyorduk. Bugün 30 yılın rekorunu kırdık, 153 yuvayla. Doğaya küçük dokunuşlarla güzel şeyler başaracağımızı bugün daha da iyi görmüş olduk. Burada çok büyük emekler var. 2000 yılından beri kooperatif olarak gece gündüz çalışmalar yürüttük. İçerisindeki gönüllülerimiz tabii ki başta kaymakamlığımız, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz, sahil güvenliğimiz, belediyemizin büyük desteği var. Onlarla beraber Çıralı'daki işletmelerimiz, çok büyük emek veren gönüllü arkadaşlarımız var, hepsine canıgönülden teşekkür ediyoruz. Emeklerinin karşılığını bugün aldık. Tarihi bir andayız. 30 yıldır koruma ve izleme çalışması yürütmekteyiz, Çıralı'da. 30 yıldan sonra ilk defa bugün 153 yuvayla rekoru kırdık. Artık her gününün rekor olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki en büyük beklentimiz ve heyecanımız bundan sonra yıl sonunda kaç yuvaya ulaşacağımız. Tabii ki anneler 20-25 yılda geri geliyor. Kooperatif olarak da bunun heyecanını yaşıyoruz. Gönderdiğimiz ilk yavrular artık anne olarak plajımıza geldiklerini tahmin ediyoruz ki, bu yuva sayıları bu seviyeye ulaştı. Bunun için de çok heyecanlıyız" diye konuştu.

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