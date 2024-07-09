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        Plastik atıkları heykele dönüştürüyor

        ANTALYA'da yaşayan Rusya vatandaşı Güzel Amirova (47), sıfır atığa ve geri dönüşüme dikkati çekmek için plastik atıklardan ve poşetlerden heykeller yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:20
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        Plastik atıkları heykele dönüştürüyor
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        ANTALYA’da yaşayan Rusya vatandaşı Güzel Amirova (47), sıfır atığa ve geri dönüşüme dikkati çekmek için plastik atıklardan ve poşetlerden heykeller yapıyor. Arkadaşlarının getirdiği ve kendi kullandığı atıkları heykele dönüştüren Amirova, plastik poşetlere mum ateşi ile şekil veriyor.

        Rusya’da 12 yıl önce plastik atıklardan eserler üretmeye başlayan Güzel Amirova, 4,5 yıl önce Antalya’ya taşındı. Sıfır atığa ve plastik ürünlerin geri dönüşümüne dikkati çekmek isteyen Amirova, burada da heykeller üretmeye başladı. Bugüne kadar yüzlerce heykel yapan Amirova, kendi kullandığı veya arkadaşlarının getirdiği plastik atıkları heykellere, takılara, kıyafetlere dönüştürüp festivallerde sergiliyor. İnsanlara geri dönüşümün önemini anlatmak isteyen Amirova, heykellerin yapımında ise hiçbir yapıştırıcı madde kullanmıyor, plastiklere şekil vermek için mum ateşinden yararlanıyor. Geri dönüşümü oldukça zor olan plastik poşetlerden heykel yapan Amirova, yaptıklarını görenlere geri dönüşümün önemini anlatıyor. Amirova, heykellerinin açık havada sergileyerek, daha çok kişiye ulaşabilmek istiyor.

        ‘EKOLOJİYİ VE SIFIR ATIĞI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM’

        Güzel Amirova, “İnsanlara sıfır atık sürecini anlatabilmek için geri dönüşüm sanatı yapmaya başladım. 4,5 yıldır Antalya’da yaşıyorum, heykeller, eserler üretip sergiliyorum. İnsanlara ekolojiyi, sıfır atığı anlatmaya çalışıyorum. Dünyamızın temiz ve güzel olmasını istiyorum. Arkadaşlarım evde kullandıkları pet şişeleri, plastik poşetleri getiriyor. Plastik poşetleri geri dönüşüme göndermek çok zor. Bunları kullanarak heykeller yapıyorum" dedi.

        Amirova, “Son eserim deniz kızı heykelinin yüzünü, ellerini, kollarını tamamen plastik poşetlerden yaptım. Hiç yapıştırıcı ve malzeme kullanmadan, ısıtıp şekil veriyorum. Elime gelen tüm plastik ürünleri kullanıyorum. İnsanlar ilk gördüklerinde çok şaşırıyor. Görenlerin kafalarında geri dönüşüm atıkları konusunda bir fikir canlanması benim için çok önemli. İnsanlar 1 yıl sonra beni gördüklerinde plastik atıklara önem verdiklerini anlatıyor. Bu benim için çok önemli" diye konuştu.

        Dünyada sadece kendisinin plastik poşetlerden heykeller yaptığını söyleyen Amirova, “Bunları açık hava sergilemek istiyorum. Bunlara yağmur, güneş hiçbir şey zarar vermez. İnsanlar gördüklerinde kafalarında bir şey canlansın istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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