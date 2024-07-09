Yaralı caretta caretta tedavi edilip, denize bırakıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kabuğundan yaralı halde bulunan caretta caretta, tedavisi sonrası denize bırakıldı. Tedaviyi uygulayan veteriner hekim Mehmet Yüksel, "Röntgende gördüğümüz kadarıyla karnında 20 kadar yumurtası da vardı. Umudumuz o ki şu anda denizde beslenip birkaç gün içerisinde tekrar gelip sahilimize yumurtlaması" dedi.

Manavgat sahilinde önceki gece geç saatlerde DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği gönüllüleri tarafından yaralı caretta caretta bulundu. Deniz kaplumbağasının durumunu inceleyen DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yarasını görünce dernek gönüllülerinden veteriner hekim Mehmet Yüksel'e bilgi verdi. Sabah saatlerinde veteriner kliniğine götürülen deniz kaplumbağasının kabuğunda kırık olduğu belirlendi. Kırık bölüm cerrahi müdahaleyle yapıştırıldı. Sağlığına kavuşan kaplumbağa, Boğaz mevkisinde DEKAFOK dernek merkezinde bir süre gözlem altında tutuldu. Sahilde yürüyüş yapan turistlerden bazıları deniz kaplumbağasını görünce cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Deniz kaplumbağası daha sona Manavgat Belediyesi başkan yardımcıları Engin Tüter ve Mustafa Öztürk, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görevliler, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gönüllüler ve turistler tarafından Manavgat sahilinde denize bırakıldı.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, "1 günlük tedavi ve beklemenin ardından deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Bu konuda DEKAFOK Derneği'nin çabalarını göz ardı edemeyiz. Onların bu konuda çabalarına vatandaşlarımızın destek vermesini istiyoruz. Özellikle teknelerin, motorların, balık avlayan vatandaşların ya da kumsalda araç kullanan vatandaşları dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol da "Sahillerimizde yuvalama alanlarımız çoğaldı. Bunun ana sebeplerinden biri ışıklarımızın ivedi şekilde kırmızıya döndürülmesi. Ayrıcı vatandaşların bilinçlendirilmesi için Manavgat Belediyesi çok güzel bir çalışma yaptı. Bölgeyi komple tabelalarla bilgilendirdi. Belediye ve devlet kurumlarımızla birlikte çalışmak doğa ve çevreyi daha çok koruyor ve Manavgat Belediyesi'nin çevreci yüzünü görmek bizim için gurur verici" diye konuştu.