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        Arkadaşını sandalye üzerinde ölü buldu

        ANTALYA'da kamp çadırında kalan eski TIR şoförü Cemil Çelik (61), arkadaşı tarafından sandalye üzerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:15
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        Arkadaşını sandalye üzerinde ölü buldu
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        ANTALYA'da kamp çadırında kalan eski TIR şoförü Cemil Çelik (61), arkadaşı tarafından sandalye üzerinde ölü bulundu.

        Cemil Çelik, arkadaşı Abdurrahman K.'nin Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı'na koyduğu karavanın yakınındaki yeşillik alana kurduğu kamp çadırında kalmaya başladı. Cemil Çelik ile arkadaşı Abdurrahman K., gece saatlerinde karavanın önünde beraber alkol aldı. Bir süre sonra Abdurrahman K. uyumak için karavana gideceğini belirtirken, Cemil Çelik oturmaya devam edeceğini söyledi. Sabah saatlerinde karavandan çıkan Abdurrahman K., arkadaşı Çelik'in sandalyede hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibi tarafından ölümün şüpheli görülmesi üzerine, olay yerine savcı ile olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cemil Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, karavan sahibi Abdurrahman K.'nin ifadesine başvurdu. Babasının ölüm haberini alan Cemil Çelik'in oğlunun ise büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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