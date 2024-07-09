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        Yakınlarının haber alamadığı çiftin, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçta cesetleri bulundu

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Ramazan Acar (66) ile ve eşi Emine Acar'ın (66), içinde bulundukları hafif ticari aracın 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdikleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:10
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        Yakınlarının haber alamadığı çiftin, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçta cesetleri bulundu
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Ramazan Acar (66) ile ve eşi Emine Acar’ın (66), içinde bulundukları hafif ticari aracın 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdikleri ortaya çıktı.

        Manavgat'ın Gebece Mahallesi’nde Ramazan ve Emine Acar'dan dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, yetkililerden yardım isteyip, bir yandan mahalleli ile aramaya başladı. Mahalleli, Ramazan Acar'ın kullandığı 07 BAS 868 plakalı hafif ticari aracın, Gebece- Mahrumçalı yolu üzerinde 100 metrelik uçurumdan yuvarlandığını fark etti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın düştüğü yerin sarp kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri halatlarla güçlükle uçurumdan indi. Ekipler, Acar çiftinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazeler sedyeyle yine halatla çıkarılabildi.

        Yapılan incelemenin ardından morga götürülen Ramazan ve Emine Acar çiftinin cenazeleri, bugün Gebece Mahallesi’nde toprağa verilecek.

        Gebece Mahallesi muhtarı Hasan Topaca, yola acilen korkuluk yapılması gerektiğini söyledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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