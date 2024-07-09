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        Antalya'da sıcaklık, kademeli olarak 8 derece düşecek

        HAVA sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da, sıcaklığın yarından itibaren kademeli olarak 8 derece düşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:45
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        Antalya'da sıcaklık, kademeli olarak 8 derece düşecek
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        HAVA sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da, sıcaklığın yarından itibaren kademeli olarak 8 derece düşmesi bekleniyor.

        Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Antalya'da da son günlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde ölçülüyor. Mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerinde seyrettiği kent merkezinde dün hava sıcaklığı 41,6 derece ölçülürken, bugün ise 42 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ise soluğu sahilde aldı. Sahile gelen tatilcilerin bir bölümü serinlemek için denize girerken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Yolda yürüyen bir ailenin ise güneşten korunmak için plaj şemsiyesi taşıdığı görüldü.

        Meteorolojinin verilerine göre, kentte yarından itibaren hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Yarın iç kesimlerde yağmur beklenirken, kent merkezinde sıcaklıkların 36 dereceye düşmesi, sonraki günlerde ise 8 derece birden düşerek 33 dereceye ineceği tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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