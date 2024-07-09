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        Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 tahliye

        ANTALYA Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünden 6 kilo kokain çalınmasına ilişkin 5'i tutuklu, 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu adli personel Özlem Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:09 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:10
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        Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 tahliye
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        ANTALYA Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünden 6 kilo kokain çalınmasına ilişkin 5'i tutuklu, 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu adli personel Özlem Ö. ve Sedef S. tahliye edildi.

        Antalya İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 28 Nisan'da Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evdeki Berkay Kılınç ile Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi Gençay Hacı Aytan gözaltına alındı. Kılınç'ın üzerinde daralı 117 gram kokain bulundu. Aytan'ın da evine giden ekipler, daralı 10 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Berkay Kılınç, ilk ifadesinde, uyuşturucu maddeyi Gençay Hacı Aytan'dan aldığını söyledi. Aytan ve Kılınç, geçen 29 Nisan'da tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu belirlenen Koray Güneş de geçen 10 Haziran'da tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençay Hacı Aytan'ın Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi olması nedeniyle idari soruşturma başlattı. Bu kapsamda Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünde yapılan kontrolde, 6 kilo kokainin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine başsavcılık yeni bir soruşturma başlattı. Gencay Hacı Aytan ve Berkay Kılınç'ın tutuklandıkları süreçte alınan kolluk ve savcılık ifadelerinde; uyuşturucu ödemesinin Bitcoin üzerinden yapılacağına yönelik beyanların bulunması ile şüphelilerin genel bankacılık hareketlerinin tespiti amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talebinde bulunuldu. Aytan ve Kılınç'ın dijital materyalleri ve MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, şüpheliler arasında uzun süredir uyuşturucu madde trafiği olduğu anlaşıldı. Bu süreçte etkin pişmanlıktan faydalanan Berkay Kılınç, 18 Ağustos'ta ek ifade verdi. Kılınç ifadesinde, Gençay Hacı Aytan ile arasındaki uyuşturucu ticaretine ilişkin detaylı bilgiler verdi. İfadesinde, Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi Özlem Ö.'den (41) uyuşturucu madde aldığını söyleyen Kılınç, MASAK raporunda da tespiti yapılan para transferi ile ilgili detayları anlattı.

        UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI ANLAŞILDI

        Soruşturmanın devamında, Gençay Hacı Aytan, Özlem Ö. ve Berkay Kılınç'ın süreklilik arz edecek şekilde örgütlü faaliyet içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları anlaşıldı. Berkay Kılınç'ın ayrıca Koray Güneş adlı kişinin Gençay Hacı Aytan'dan uyuşturucu alması için aracılık ettiğini, kendisine temin edeceği uyuşturucuyu Aytan'ın yönlendirmesi ile yine Emanet Memurluğu'nda görevli Sedef S.'ın (36) yardımıyla aldığına yönelik ifadesi, dijital materyal tespitleri ile doğrulandı. MASAK verilerinde yapılan incelemede de yoğun para akışları tespit edildi.

        2 DOSYA BİRLEŞTİ

        Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nda 6 kilo kokainin kaybolmasına yönelik soruşturmanın yanı sıra yine Adli Emanet Memurluğu'ndan uyuşturucu madde çıkarıldığına yönelik ihbara ilişkin soruşturma dosyaları birleştirildi. Soruşturma kapsamında geçen yıl 30 Ağustos'ta adli personellerin de aralarında bulunduğu Özlem Ö., Sedef S., Enes Y., Soner Ş., Tarık P., Ayşe Ç., Kubilay D., Sait K., Ali C., Cumhur U., Ali A. ve Aydın Adil A. gözaltına alındı. Ayşe Ç. ifadesinde, "Adli Emanet Memurluğu'nda görevli Gençay Hacı Aytan'ın uyuşturucu madde kullandığını biliyordum. Şahsın esrar içtiğine defalarca şahit oldum. Kokain kullandığına denk gelmedim" dedi.

        ADLİ EMANET ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

        Şüphelilerden Ayşe Ç., Kubilay D., Sait K., Ali C., Cumhur U., Ali A. ve Aydın Adil A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Enes Y., Tarık P. ve Soner Ş., adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma sürecinde Enes Y. ve Tarık P.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Adli emanet çalışanları Özlem Ö. ile Sedef S. ise tutuklandı. Ayrıca geçen yıl 10 Haziran'da Koray Güneş ve arkadaşları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Serhat Ç. ve Ensar B.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından yakalandığı, tutuksuz yargılanmasına karar verildiği öğrenildi.

        SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Gençay Hacı Aytan, Berkay Kılınç, Koray Güneş, Özlem Ö., Sedef S. ve tutuksuz sanık Enes Y. katıldı. Duruşmada Adli Emanet Memurluğu Müdürü, emanet çalışanları tek tek dinlendi.

        'EMANETE TESLİM EDİLEN SİGARALARDAN İÇİYORDUK'

        Emanet Memurluğunda görevli Ahmet Ö., depoda 2 kişi olarak görev yaptıklarını, Gençay Hacı Aytan'ın depoda görevli olarak çalıştığını, deponun anahtarının sadece depo görevlileri 3 kişide olduğunu, uyuşturucu muhafaza edilen odanın anahtarının farklı olduğunu, çalışma arkadaşları arasında olağanüstü bir durum olmadığını anlattı. Gençay Hacı Aytan ile ilgili çalışmaları boyunca hiçbir olumsuzluğa rastlamadığını söyleyen Ahmet Ö., “Görev haricinde Gençay'ın uyuşturucu muhafaza edilen yere girdiğini görmedim. Özlem emanete teslim edip gidiyordu. Özlem ve Sedef'in uyuşturucu muhafaza edilen bölüme girdiğini görmedim. Personeller yetersiz olduğu için taşeron işçiler müsadere işlemi gerçekleştiriyordu. Adli emanette bulunan değerli değersiz eşyalar müsadere işlemi esnasında bazen açıyorduk. Örneğin 3-4 sigarayı kendimiz kullanıyorduk. Müsadere yapan müdür ve orada bulunanlar sigara içebiliyorduk" dedi.

        EMANETTE 'SÖZLÜ EMİRLE' ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Adliye çalışanı Kubilay D., adli emanet deposunda 2 hafta boyunca resmi olmadan, sözlü emirle görevlendirildiğini, olay sonrasında durumu öğrendiğini, depoda alarm sistemi olduğunu belirterek, “Ahmet Ö. kapıyı açmadan içeriye giremiyorduk. Her personel kafasına göre giremiyordu" diye konuştu.

        Adli Emanet Memurluğunda yer alan kameraların görüntü kayıtları bilirkişi raporları dosyaya eklendi. Görüntü raporlarında adli emanette çalışan tutuklu sanıklar Gençay Hacı Aytan, Özlem Ö. ve Sedef S.'nin uyuşturucu muhafaza edilen bölüme girmedikleri tespit edildi. Raporda ayrıca adli emanette eksik çıkan uyuşturucu muhafaza edilen torbada 20 santim kesik olduğu ve dikiş izi olduğu belirtildi.

        'TEK BAŞIMA EMANETE İNMEDİM'

        Sanık Özlem Ö. önceki savunmalarını tekrar ederek, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Bilirkişi raporları da sabittir. Tek başıma emanete inmedim" dedi.

        Sanık Gençay Hacı Aytan, “Bilirkişi raporuna göre Adli Emanet bölümünde uyuşturucu muhafaza edilen bölümde olmadığım sabittir. Depodan uyuşturucu almadım. Kimseye uyuşturucu satmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

        Sedef S. ise “Gerçek failler dışarıda gezerken ben içeride yatıyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

        Sanık Gençay Hacı Aytan'ın avukatları ise Aytan'ın uyuşturucu muhafaza edilen bölüme girmediğinin tespit edildiğini belirterek, “Görüntü kayıtlarında tespit edilen 1'inci kişi 63 kez, 2'nci kişi 11 kez, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci kişiler ise 7 kez giriş çıkış yapmıştır. Emanette bulunamayan 6 kiloluk kokainin Gençay Hacı Aytan tarafından satıldığı iddia edildi. Olay tarihinde Berkay'ın üzerinde çıkan uyuşturucunun saflık oranı yüzde 76, emanetten 6 kilo eksik çıkan uyuşturucu maddenin saflık oranı yüzde 52'dir. Saflık derecesi örtüşmemektedir. Emanete alınan uyuşturucuyla üzerlerinde yakalanan uyuşturucu farklı" diyerek, savunma yaptı.

        'ÖRGÜT KURMA, ÜYE OLMA VE ZİMMET' SUÇLARINDAN BERAATLERİ TALEP EDİLDİ

        Duruşma savcısı mütalaasında, Gençay Hacı Aytan'ın 'örgüt kurma ve üye olma' ile 'zimmet' suçlarından beraat, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutukluluk halinin devamını talep etti. Tutuklu adli personeller Özlem Ö. ve Sedef S.'nin 'örgüte üye olma' ve 'zimmet' suçlarından beraatını isteyen duruşma savcısı, Berkay Kılınç'ın 'örgüte üye olma' suçundan beraat, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutukluluk halinin devamını istedi. Tutuklu sanık Koray Güneş hakkında 'örgüte üye olma' suçundan beraat, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutukluluk halinin devam edilmesini isteyen duruşma savcısı, Enes Y., Ensar B., Serhat Ç. ve Tarık P. hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından beraat talep etti.

        Duruşmaya bir süre ara verilmesinin ardından mahkeme heyeti, Gençay Hacı Aytan’ın ‘örgüt kurma ve üye olma’ ile ‘zimmet’ suçlarından beraatine, ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan tutukluluk halinin devamına karar verdi. Özlem Ö. ve Sedef S.’nin 'örgüte üye olma’ ve ‘zimmet’ suçlarından beraatına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın tahliyesine hükmetti. Sanıklar Berkay Kılınç ve Koray Güneş'in 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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