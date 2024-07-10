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        Emniyet kemeri takılı olmayan cankurtaran, kazada camdan fırlayıp hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde virajda hatalı sollama yapan Batuhan Aytar'ın (28) kullandığı otomobil, önce karşı yönden gelen tur otobüsüyle, ardından solladığı midibüsle çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:55
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        Emniyet kemeri takılı olmayan cankurtaran, kazada camdan fırlayıp hayatını kaybetti
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde virajda hatalı sollama yapan Batuhan Aytar'ın (28) kullandığı otomobil, önce karşı yönden gelen tur otobüsüyle, ardından solladığı midibüsle çarpıştı. Cankurtaranlık yapan ve emniyet kemeri takılı olmayan Aytar, ön camdan fırlayıp yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşına ait 29 AAT 638 plakalı otomobille, cankurtaran olarak çalıştığı 5 yıldızlı otele gitmek için yola çıkan Batuhan Aytar, virajda İbrahim Kıyak'ın kullandığı 34 HUZ 467 plakalı tur midibüsünü sollamak istedi. Ancak bu sırada Aytar'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Uzuntaş yönetimindeki, Alman turistlerin bulunduğu 07 D 1679 plakalı otobüsle çarpıştı. Savrulup geldiği istikamete dönen otomobil, solladığı midibüsle kafa kafaya çarpışarak, yoldan çıktı. Emniyet kemeri takılı olmayan Batuhan Aytar, otomobilin ön camından fırlayarak midibüse çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batuhan Aytar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemenin ardından Aytar’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tur otobüsünde bulunan ve yara almadan kurtulan turistler başka bir otobüsle otellerine gönderildi.

        Kazaya karışan midibüsün şoförü İbrahim Kıyak, "Viraja geldiğimizde beni hızlı bir şekilde solladı. Karşıdan da otobüs gelince duramadı. Sonra otomobili yola tutturamadı. Önce otobüse, sonra kullandığım midibüse vurdu. Sonra otomobilin camından çıkıp benim araca vurdu ve yan tarafa düştü" dedi.

        OLAY YERİNE GELİRKEN KAZA YAPTI

        Bu arada, kaza yapanlardan birinin akrabası olduğu öğrenilen Berkant Kaya (22) kullandığı 07 HJJ 43 plakalı motosikletle olay yerine gelirken Fatma Akdeniz (36) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Başında kaskı olmayan Kaya yaralandı. Berkant Kaya, sağlık ekiplerini beklerken çevredekilere, "Teyzemin eşi kaza yapmış, durumu iyi mi?" diye sordu. Berkant Kaya'nın elinden cep telefonunu bırakmadığı görüldü. Sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülen Kaya'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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