Kangren olan safra kesesi son anda alınıp ölümden döndü, 2 hastaneden şikayetçi oldu

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde safra kesesindeki taşlarının alınmasından bir hafta sonra şikayetleri artınca gittiği özel hastanede safra kesesinde taş kaldığı tespit edilen Enes Özdoğru (25), sonrasında başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat malzemesi ve doktor parası istenmesi üzerine tedaviyi reddetti. Özel bir hastanede yapılan ameliyat sırasında kangren olduğu belirlenen safra kesesi alınan Özdoğru, ölümden döndüğünü öğrenince 2 hastane ve doktorlar hakkında şikayetçi oldu.

Antalya Adliyesi'nde katip olarak çalışan Enes Özdoğru, 27 Nisan'da sarılık, ayakta morarma ve kusma şikayetleri nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde taş olduğu tespit edilen Özdoğru'ya, ameliyat önerildi. Ameliyatı devlet hastanesinde yaptırmak isteyen Enes Özdoğru, aynı gün içerisinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'ten girişini yaptırdı. Gastroentroloji Cerrahisi bölümünden yatışı yapılan Özdoğru'ya, 'ERCP' denilen taş çıkarma operasyonu yapıldı. İddiaya göre Enes Özdoğru'ya vücudundaki tüm taş ve çamurların temizlendiği, bir süre dinlendikten sonra genel cerrahi bölümüyle görüşülüp safra kesesinin alınması gerektiği söylendi. Doktorların önerisiyle 2 Mayıs'ta Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu olan Enes Özdoğru'nun sağlığı gün geçtikçe kötüye gitti. Taş çıkarma ameliyatı sonrasında kontrole giden Özdoğru, doktoruna sarılığının, morarmalarının, kusma ve ağrı şikayetlerinin devam ettiğini anlattı. Doktoru, kan tahlili yaptırması, tahlil sonuçlarını göstermesi için yeniden randevu alması gerektiğini söyledi. Özdoğru, kan tahlili verdikten sonra evine gitti.

AMELİYAT İÇİN 'MALZEME' TALEBİ İDDİASI Evde ağrı ve şikayetlerinin artması üzerine Enes Özdoğru, özel hastaneye gitti. Hastanede çekilen tomografi sonucunda safra kesesinde halen taş olduğu, ağrılardan kurtulmak istiyorsa yeniden ameliyat olması gerektiği söylendi. 13 Mayıs'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne başvuran Özdoğru, tetkik sonuçlarına göre acilen safra kesesinin alınması gerektiği belirtilerek, yatışı yapıldı. İddiaya göre görüştüğü doktor, ameliyatı yapması halinde 8 bin 300 lira ek bedel olacağını ifade etti. Doktorun teklifini kabul eden Enes Özdoğru'ya, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan safra kesesi aldırma ameliyatı yerine taş çıkarma işleminin yapılması gerektiği, bu işlemden 6 hafta sonra safra kesesinin alınabileceği söylendi. Doktorun asistanı ise Özdoğru'ya, taş çıkarma operasyonu için gereken 'ERCP balonunun' hastanede mevcut olmadığını, dışarıdan temin edilmesi halinde ameliyatın gerçekleşeceğini söyledi. Bunun üzerine medikal malzeme satan kişileri arayarak balonun fiyatının 1200 lira civarında olduğunu öğrenen ve hiçbir medikal ürün satıcısında malzemeyi bulamayan Özdoğru, görüştüğü asistanın, kendilerinin çalıştığı medikal malzeme satan yerde ERCP balonu bulunduğunu ve buradan satın alabileceğini söylediğini iddia etti. Medikal malzemecinin balonun fiyatının 3 bin 500 lira olduğunu, 500 lira da nakliye masrafı karşılığında hastaneye getirebileceğini söylediğini anlatan Enes Özdoğru, asistan ile sonraki görüşmesinde, 6 hafta sonraki ikinci ameliyat için ekstra 4 bin lira doktor ücreti çıkacağını belirttiğini, toplamda 16 bin 300 lira ödeme karşılığında ameliyatın gerçekleşebileceğinin ifade edildiğini öne sürdü.

SAFRA KESESİNİN KANGREN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Ameliyat malzemelerinin kendisinden istenmesinden ve ekstra ücretlerden dolayı ameliyat olmayı reddettiğini anlatan Enes Özdoğru, "Bunun üzerine ret dilekçesi yazdım. Kendilerinin oluşturduğu şablon dahilinde bir dilekçe olması gerektiğinden kabul edilmedi. Rızam olmadan tedaviyi reddettiğim yönünde isteğim dışı dilekçe yazılarak taburcu edildim. Aynı gün içerisinde özel sağlık kuruluşuna müracaat ederek, 15 Mayıs'ta safra kesem ameliyatla alındı. Ameliyatta safra kesemin kangren olduğu, vücudumda zehir salgıladığı, karaciğere ulaştığı belirlenince karaciğerimden parça alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Ameliyatımı yapan doktor, birkaç gün daha gecikmiş olsam, ölebileceğimi söyledi" dedi.

HASTANELERE VE DOKTORLARA MALPRAKTİS DAVASI Enes Özdoğru'nun avukatı Hüseyin Erkan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tahlil, tedavi ile epikriz raporunu, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan tahlil ve tedavi evrakını, özel hastanedeki tahlil, tedavi evrakının yanı sıra epikriz raporunu ve ameliyat fotoğraflarının da yer aldığı dilekçeyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Avukat Erkan, “Müvekkilim rahatsızlığı üzerine Antalya'nın çok değerli iki sağlık kuruluşuna müracaat ediyor. Müracaatlar sonucunda safra kesesinin içerisinde taş unutuluyor. Ancak içinde taş unutulduğu sonradan ortaya çıkıyor. Diğer bir ihmal ise iki sağlık kuruluşunun göremediği husus, safra kesesinin kangren olması. Sonraki aşamalarda kangren karaciğere de sıçramış. Kangren basit bir şekilde tespit edilebilecekken doktorların ihmalinin söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Hukuki literatürde de bunun karşılığı malpraktistir (doktor hatası)." dedi.