Telefonunu çaldığını düşündüğü kişiyi döverek öldürdü

ANTALYA'da Zafer Önder (45), falezlerdeki parkta telefonunu çaldığını düşündüğü Zafer Arpaç'ı (49) çıkan kavgada döverek öldürdü. Olay sonrası Önder, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerin olduğu yerde meydana geldi. Parka gelenler yerde yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede kan izlerinin bulunması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredekilerin ifadelerine başvuran polis, yaşamını yitiren kişinin sabah saatlerinde parkın bulunduğu yerdeki tuvalet önünde biriyle tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönüşüp parktaki banklarda devam ettiğini belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan kişinin, Zafer Arpaç olduğu tespit edildi.