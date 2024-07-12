Su basan evinden çıkarılıp, maaşı kesilince sokakta yaşamaya başladı

ANTALYA'da yüzde 67 fiziksel engelli Ebubekir Kaymaz'ın (54) hayatı, sel nedeniyle su basan evinden ev sahibi tarafından çıkarılmasıyla alt üst oldu. Önce kalacak yer bulamayan Kaymaz'ın, ardından ikametgahı olmadığı gerekçesiyle 2 bin 700 liralık maaşı kesildi. Kaymaz, bir süredir satış yaptığı tezgahın arkasına koyduğu kartonların üzerinde yatıyor.

Kepez ilçesinde tek başına yaşayan yüzde 67 fiziksel engelli Ebubekir Kaymaz, 10 yıl önce rahatsızlanınca çalışma hayatını bırakmak zorunda kaldı. O günden sonra Kepez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı 2 bin 700 lira maaşla geçinen Kaymaz'ın evini, şubatta kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde su bastı. Kaymaz, evden güçlükle çıkarıldı. Suyun evden çekilmesiyle evdeki eşyaları kapının önüne koyan ev sahibi, Ebubekir Kaymaz’ı da evden çıkardı. Kaymaz, bir yardımseverin desteğiyle 3 ay pansiyonda yaşadı, bu sırada da yapabileceği bir iş ve aldığı 2 bin 700 liranın yeteceği bir ev aradı ancak bulamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran Kaymaz'a, kent merkezinde satış yapabileceği bir tezgah verildi.

DUŞ ALMAK İÇİN SAHİLE GİDİYOR Bir süre sonra pansiyondan da çıkan Kaymaz'ın, Kepez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı 2 bin 700 liralık maaşı, ikametgahı olmadığı için kesildi. Gidecek yeri olmayan Ebubekir Kaymaz, tezgahın arkasında betona serdiği kartonların üstünde yaşamaya başladı. Kendisini kimse görmesin diye etrafını brandayla kapatan, sabah erken saatlerde toplayan Kaymaz, yıkanmak için ise sahildeki plaja gitmeye başladı. Sokakta yaşayan Kaymaz, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. 'GİTMEDİĞİM YER KALMADI'

Engelinden dolayı çalışamadığını söyleyen Ebubekir Kaymaz, "Rahatsızlıklarım nedeniyle yüzde 67 engelli raporum var. Kepez'de oturduğum evi, şubat ayındaki selde su bastı. Beni evden güçlükle çıkardılar. Ev sahibim de 'Burada ölürsün' diyerek beni evden çıkarttı. Bir hayırseverin yardımıyla 3 ay pansiyonda kaldım. 15 Mayıs'tan bu yana belediyenin verdiği tezgahın arkasında yatıp kalkıyorum. Evden atılınca ikametgahım iptal oldu, bu nedenle 2 bin 700 liralık maaşım da kesildi. Bu parayla zaten ev tutamıyordum. Gitmediğim yer kalmadı" dedi. ‘TEZGAHIMDAN DA OLMAYAYIM DİYE KİMSE GÖRMEDEN TOPLUYORUM’