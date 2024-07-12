Yabancılar, elektronik sigaradan evcil hayvana kadar pek çok ürünü internetten satışa çıkardı

ANTALYA'daki yabancılar, anlık mesajlaşma uygulamalarında oluşturdukları gruplarda ev eşyası, spor malzemesi ile mutfak gereçlerinin yanı sıra elektronik sigara ve tütün ürünlerini satışa çıkardı. Yabancılardan ülkesine dönmek zorunda kalanlar ile sahiplendikleri hayvana bakamayacağını düşünenlerin, evcil kedi ve köpeğinin satışı için de ilan verdiği görüldü.

Pandemiyle Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'da yaşayan yabancı sayısı 134 bin 339 oldu. Kentte, 101 bin 416 yabancı uyruklu, 26 bin 192 çalışma izinli, 5 bin 763 geçici koruma kapsamında göçmen yaşamını sürdürüyor. Kentte Alanya, Muratpaşa, Konyaaltı ilçelerinde yoğun nüfusa ulaşan Rusya ile Ukrayna vatandaşları, sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarında oluşturdukları gruplarda iletişim kurup, gündelik yaşamlarını kolaylaştırma amacıyla paylaşımlar yapıyor.

Sosyal medya ortamındaki gruplarda bazı yabancıların, ikinci el eşya, araç satışı için ilan paylaşımları da yer aldı. Ülkesine dönmeyi planlayan ya da ihtiyaç fazlası ev eşyasını satışa çıkaran yabancıların ilanlarında koltuk takımından beyaz eşyaya, televizyondan buzdolabına birçok ürün yer aldı. Paylaşımlarda kullanılmış mutfak tüpü, damacana, bardak, tencere gibi mutfak gereçleri dikkati çekti. Terlik, ayakkabı, bikini, iç çamaşırı, elbise gibi giyim malzemelerinin de satışı için yapılan paylaşımlarda elektrikli süpürge, yatak, oyuncak, bebek malzemeleri de yer aldı. Bazı paylaşımlarda motosiklet, otomobil satışı ve kiralama yapılabileceği belirtilirken, fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi dijital ürünlerin düşük fiyatları dikkati çekti. İlanlar arasında yasak olmasına rağmen, elektronik sigara ve tütün malzemelerinin satışına yönelik paylaşımlar da yer aldı.