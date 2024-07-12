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        Uydu izleme cihazı takılan kaplumbağalar, denize bırakıldı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'Madenci Kaplumbağa- Miner Turtle' adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında uydu izleme cihazı takılan 'Altın' ve 'Gümüş' adlı iki deniz kaplumbağası, denize bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:25
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        Uydu izleme cihazı takılan kaplumbağalar, denize bırakıldı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'Madenci Kaplumbağa- Miner Turtle' adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında uydu izleme cihazı takılan 'Altın' ve 'Gümüş' adlı iki deniz kaplumbağası, denize bırakıldı.

        Manavgat'ın Kızılot kumsalında hayata geçirilen ''Madenci Kaplumbağa- Miner Turtle' adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında 'Altın' ve 'Gümüş' adı verilen iki deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı. Uydu izleme cihazları ile deniz kaplumbağalarının yolculuğunun takip edileceği etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Bölge Müdürlüğü, DKMP Manavgat İlçe Müdürlüğü, Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) akademisyenleri, proje ortağı firmanın yöneticileri, gönüllü öğrenciler ve davetliler katıldı.

        'ÇABAMIZ DAHA DA İLERİ TAŞINACAK'

        EKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, proje ile başlattıkları çalışmaların önemini vurgulayarak, "Deniz kaplumbağaları ekosistemimizin önemli bir parçası ve onları korumak dünyamız için çok önemli. Kızılot yuvalama kumsalında başlattığımız iş birliği sonucunda Türkiye'nin deniz kaplumbağalarını koruma çabamız daha da ileri taşınacak. Bilimsel araştırmaları güçlendirecek ve toplumda farkındalık oluşturacak çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. Deniz kaplumbağalarının korunması, sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım. Bu iş birliği, bu amaç doğrultusunda atılan önemli adımlardan biridir" dedi. Canbolat ayrıca bu yıl Kızılot bölgesinde mayıs ayı başından bugüne kadar 1850 yuva tespit ettiklerini, çalışmalarını 35 gönüllü ile birlikte yürüttüklerini dile getirdi.

        'ETKİMİZİ SINIRLI TUTMALIYIZ'

        Proje ortağı madencilik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da "Biyoçeşitlilik olgusu, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Paris Antlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi tüm uluslararası çerçevelerde işaret edilen kilit bir husustur. Aynı zamanda, günümüzde madencilik endüstrisinin biyolojik çeşitliliği koruma performansı da uluslararası kamuoyu nezdinde giderek daha fazla ilgi görmekte. Zira madencilik, bir projenin yaşam döngüsü boyunca hem doğrudan hem de dolaylı olarak biyolojik çeşitliliği etkileme potansiyeline sahip bir sektör. Bu nedenle maden şirketleri olarak tür ve habitat zenginliğine etkimizi sınırlı tutmak ve ekosistem kaybının önüne geçmek adına son derece etkili çevre yönetim sistemlerine sahip olmamız gerekiyor" diye konuştu. Diğer yandan proje kapsamında geliştirilen mobil uygulama ve web tabanlı platform aracılığıyla deniz kaplumbağalarının yolculuğunun kayıt altına alınması ve göç yollarının harita üzerinden izlenebilmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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