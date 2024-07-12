Uydu izleme cihazı takılan kaplumbağalar, denize bırakıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'Madenci Kaplumbağa- Miner Turtle' adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında uydu izleme cihazı takılan 'Altın' ve 'Gümüş' adlı iki deniz kaplumbağası, denize bırakıldı.

Manavgat'ın Kızılot kumsalında hayata geçirilen ''Madenci Kaplumbağa- Miner Turtle' adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında 'Altın' ve 'Gümüş' adı verilen iki deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı. Uydu izleme cihazları ile deniz kaplumbağalarının yolculuğunun takip edileceği etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Bölge Müdürlüğü, DKMP Manavgat İlçe Müdürlüğü, Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) akademisyenleri, proje ortağı firmanın yöneticileri, gönüllü öğrenciler ve davetliler katıldı.

'ÇABAMIZ DAHA DA İLERİ TAŞINACAK' EKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, proje ile başlattıkları çalışmaların önemini vurgulayarak, "Deniz kaplumbağaları ekosistemimizin önemli bir parçası ve onları korumak dünyamız için çok önemli. Kızılot yuvalama kumsalında başlattığımız iş birliği sonucunda Türkiye'nin deniz kaplumbağalarını koruma çabamız daha da ileri taşınacak. Bilimsel araştırmaları güçlendirecek ve toplumda farkındalık oluşturacak çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. Deniz kaplumbağalarının korunması, sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım. Bu iş birliği, bu amaç doğrultusunda atılan önemli adımlardan biridir" dedi. Canbolat ayrıca bu yıl Kızılot bölgesinde mayıs ayı başından bugüne kadar 1850 yuva tespit ettiklerini, çalışmalarını 35 gönüllü ile birlikte yürüttüklerini dile getirdi.