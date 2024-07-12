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        Antalya'da tapu müdürlüğü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Tapu Müdürlüğü'ndeki usulsüz işlemlere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski tapu müdürünün de aralarında olduğu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:00
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        Antalya'da tapu müdürlüğü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede
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        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Tapu Müdürlüğü'ndeki usulsüz işlemlere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski tapu müdürünün de aralarında olduğu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Gazipaşa Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin 9 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Gazipaşa eski tapu müdürü Z.Ç. ile B.Ç., N.Ç., M.T., M.E., G.B. ve H.D. operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün, öğleden sonra, yoğun güvenlik önlemleriyle Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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