Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yüksek nem ve sıcak hava bunalttı, sahiller doldu

        ANTALYA'da 30 dereceyi bulan hava sıcaklığına yüzde 80'i ulaşan nem eklenince hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek nem ve sıcak hava bunalttı, sahiller doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da 30 dereceyi bulan hava sıcaklığına yüzde 80'i ulaşan nem eklenince hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi geçti. Sıcak ve yüksek nemden bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

        Turizm kenti Antalya'da 1 haftadır yüksek seyreden sıcak hava, hafta sonu itibarıyla 30'lu derecelere kadar geriledi. Sıcaklığın düşük olmasına rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilir hava sıcaklığı kent merkezinde 36, Kepez ilçesinde ise 42 derece olarak kayıtlara geçti. Nem oranı kent genelinde yüzde 80'i geçti.

        Deniz suyu sıcaklıklarının 30 derece ölçüldüğü kentte, sıcak ve nemden bunalan tatilciler ve kentte yaşayanlar, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı kişiler, denizde yüzerek serinlerken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklıklarının 15 Temmuz'dan itibaren 4-5 derece artacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğulun feci ölümü!
        Baba oğulun feci ölümü!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat

        Benzer Haberler

        Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
        Vali Hulusi Şahin'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Vali Hulusi Şahin'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hede...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hede...
        Antalya'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak
        Antalya'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak
        Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
        Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler