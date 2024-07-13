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        Antalya'da gecekondu yandı; kundaklama iddiası

        ANTALYA'da bir gecekonduda çıkan yangın, çevredeki diğer evlere de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 21:46 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:50
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        Antalya'da gecekondu yandı; kundaklama iddiası
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        ANTALYA'da bir gecekonduda çıkan yangın, çevredeki diğer evlere de sıçradı. 2 çocuk dumandan etkilenirken, yangının başladığı gecekondu tamamen küle döndü. Gecekonduda oturan Ali Karagün, 11 yıldır yaşadığı evinin kundaklandığını öne sürdü.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi 5134 sokak üzerinde bulunan gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Gecekondunun bahçesinde bulunan geri dönüşüm malzemeleri birden alev aldı.  Dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gecekondunun bahçesinde başlayan yangın, yanında bulunan ve yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı diğer 2 gecekonduya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, diğer gecekondulara da sıçrayan yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında 1 gecekondu tamamen küle dönerken, diğer 2 gecekondu da maddi hasar meydana geldi. Yangında evde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 

        'EVLERİMİZİ YAKMIŞLAR'

        Yangında küle dönen gecekonduda yaşayan Ali Karagün, "11 yıldan beri burada oturuyorum, ikamet ediyorum. Otogara gittik geldik, baktık evlerimizi kundaklamışlar. Evlerimizi yakmışlar. Yani bu insanlık mı, bu insanlık mı? Evimizi kundaklıyorlar, haberimiz yok" dedi. 

        Emniyet ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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