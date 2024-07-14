Akıllı ilaçlar, akciğer kanserinde ömrü 22 ay uzattı

AKDENİZÜniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Mustafa Karaca, akciğer kanseri, yemek borusu kanseri, cilt kanseri ve meme kanseri alanında akıllı ilaç ve immünoterapi tedavilerle başarı oranının arttığını söyledi. Doç. Dr. Karaca, "Bu verilere göre; küçük hücreli akciğer kanseri, hepimizin bildiği gibi çok agresif seyirli tümör iken; kemoterapiye immünoterapinin eklenmesiyle yaklaşık 22 aylık bir fark elde edilmiştir. Bu çok önemli bir veri olduğu için heyecan verici bir gelişme oldu" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Mustafa Karaca, 31 Mayıs- 4 Haziran'da Şikago'da düzenlenen Amerikan Kanser Kongresi'ne (ASCO 2024) Akdeniz Üniversitesi olarak katıldıklarını anlattı. ASCO 2024'ün dünyanın en büyük onkoloji kongresi olduğunu aktaran Doç. Dr. Karaca, genel oturumlar, uygulamalı kurslar, konuk dersleri, eğitim programları ve canlı ameliyat seansları dahil olmak üzere en son bilimsel çalışmaların ele alındığını söyledi. Tüm dünyadan yaklaşık 40 bin uzmanın katıldığı kongrede kanser tedavi yöntemlerindeki son gelişmelerin paylaşıldığını aktaran Doç. Dr. Mustafa Karaca, onkoloji alanında çok önemli olan çalışmaların sonuçlarının açıklandığına dikkati çekti. Kongrede özellikle akciğer kanseri, yemek borusu kanseri, cilt kanseri ve meme kanseri alanında önemli sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Doç. Dr. Karaca, yenilikçi tedavilerle başarı oranının arttığını söyledi.

'İMMÜNOTERAPİYLE SAĞ KALIM SÜRELERİ ARTIYOR' Son yıllarda kanser tedavilerinde immünoterapi ilaçları kullandıklarını anlatan Doç. Dr. Karaca, "İmmünoterapi ilacımızı özellikle akciğer kanserinin küçük hücre dışı tipinde çok fazla kullanıyorken, küçük hücreli tipinde çok fazla bu tedavileri kullanamıyorduk. En son kongrede elimizdeki tedavi seçeneğinin çok sınırlı olduğu küçük hücreli akciğer kanserlerinde immünoterapiyle ilgili önemli veriler elde edildi. Bu verilere göre; küçük hücreli akciğer kanseri, hepimizin bildiği gibi çok agresif seyirli tümör iken; kemoterapiye immünoterapinin eklenmesiyle yaklaşık 22 aylık bir fark elde edilmiştir. Bu çok önemli bir veri olduğu için heyecan verici bir gelişme oldu" dedi.

'YÜZDE 60 HASTA HAYATINA DEVAM EDİYOR' Diğer akciğer kanserlerinin bazı alt tiplerinde akıllı ilaç kullandıklarını aktaran Doç. Dr. Mustafa Karaca, "Akıllı ilaçlarla özellikle sağ kalımlar 10-11 ay civarındayken; bu süreler 48 aylara kadar çıkmıştı. ASCO kongresinde özellikle akıllı ilaçla ilgili önemli veri sunuldu. 5 yıllık çalışmanın sonucunda halen yüzde 60 hastanın hayatına devam ettiğini gösterdi. Bu şimdiye kadar onkoloji pratiğimizdeki belki de açıklanmış en önemli veri olarak kayda geçti" diye konuştu. MUTASYONLARA YÖNELİK YENİ AKILLI İLAÇLAR

Akıllı ilaçlarla kanserli hücreye yönelik tedavi yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Karaca, "İnsan hücresinin DNA'sıyla birlikte kanser hücrelerinin DNA'sını da tespit etmeye başladık. Bununla birlikte kansere neden olan mutasyonları çok iyi biliyoruz. Her yıl bu mutasyonlara yönelik yeni akıllı ilaçlarımız elde edilmektedir. Akıllı ilaçlar o mutasyona yönelik etki gösterdiği için hem kanser alanında çok fazla etki gösterebilmekte hem de yan etki çok daha nadir olabilmektedir" dedi. 'AKILLI İLAÇLARLA HASTANIN YAŞAM KALİTESİNDE BÜYÜK ARTIŞ'

Akıllı ilaç kullanan kanser hastalarından olumlu dönüşler aldıklarına dikkati çeken Doç. Dr. Karaca, "Akıllı ilaçların çoğunluğu ağızdan alınan hap şeklinde kullanılıyor. Hastalarımız klasik kemoterapi ilaçlarına göre hem hastaneye gelme noktasındaki sıkıntıları ortadan kalkmış oluyor hem kemoterapi ilaçlarında çok sık gördüğümüz bulantı, kusma, saç dökülmesi gibi yan etkiler akıllı ilaçlar ile nadir oluyor. Hem de aynı tansiyon, şeker hastaları gibi evinden bu tedavileri alıp, uyumları çok daha fazla oluyor. Düşünsenize her zaman bu tedavileri damardan alıp, kemoterapi ünitesindeki o psikolojik rahatsızlığı yaşamaktansa evde konforlu bir şekilde bu hapları alarak hayatlarına devam etmekteler. Çünkü çok iyi biliyoruz ki onkoloji hastalarında yaşam kalitesi de çok önemli. Bu akıllı ilaçlarla hastalarda yaşam kalitesi çok daha büyük artış gösterdi" diye konuştu.