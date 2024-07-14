Sıcak havada sahilde sabahlayıp, gün doğumunda denize girdiler

ANTALYA'dasıcak havadan bunalıp, Konyaaltı Sahili'nde sabahlayanlar, gün doğumunda denizin tadını çıkardı. Sahile gelenlerden bazılarının çadırda, bazılarının serdikleri battaniyelerde uyumayı tercih ettiği görüldü.

Antalya'da havanın gün içerisinde 35-40 derece arasında, sabaha karşı ise 28-32 derecelerde olmasından bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Gün içinde yüz binlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor. Sıcak havadan bunalanlar sahilde hem serinleyip hem denizin keyfini sürüyor.

KÜREK SÖRFÜ YAPTILAR

Sahile gelenlerden bazıları çadır kurarken, bazıları da çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerinde uyumayı tercih etti. Geceyi Konyaaltı Sahili'nde sabahlayarak geçiren bazı vatandaşlar ile sabahın ilk saatlerinde sahile gelenler, Akdeniz'in serin sularına kendilerini bırakarak yüzdü. Bazı vatandaşlar ise kürek sörfü yaptı.

'SICAK HAVADAN DOLAYI SAHİLDE SABAHLIYORUZ'

Arkadaş grubuyla sahilde sabahlayan Hüseyin Gönen, "Sahile arkadaşlarımızla sıcak havadan dolayı sabahlamaya geldik. Geceden geldik ve burada kaldık. Sabah denize girip, serinliyoruz. Sonrasında ise evimize gidiyoruz" dedi.