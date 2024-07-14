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        Sıcak havada sahilde sabahlayıp, gün doğumunda denize girdiler

        ANTALYA'dasıcak havadan bunalıp, Konyaaltı Sahili'nde sabahlayanlar, gün doğumunda denizin tadını çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:00
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        Sıcak havada sahilde sabahlayıp, gün doğumunda denize girdiler
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        ANTALYA'dasıcak havadan bunalıp, Konyaaltı Sahili'nde sabahlayanlar, gün doğumunda denizin tadını çıkardı. Sahile gelenlerden bazılarının çadırda, bazılarının serdikleri battaniyelerde uyumayı tercih ettiği görüldü.

        Antalya'da havanın gün içerisinde 35-40 derece arasında, sabaha karşı ise 28-32 derecelerde olmasından bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Gün içinde yüz binlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor. Sıcak havadan bunalanlar sahilde hem serinleyip hem denizin keyfini sürüyor.

        KÜREK SÖRFÜ YAPTILAR

        Sahile gelenlerden bazıları çadır kurarken, bazıları da çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerinde uyumayı tercih etti. Geceyi Konyaaltı Sahili'nde sabahlayarak geçiren bazı vatandaşlar ile sabahın ilk saatlerinde sahile gelenler, Akdeniz'in serin sularına kendilerini bırakarak yüzdü. Bazı vatandaşlar ise kürek sörfü yaptı.

        'SICAK HAVADAN DOLAYI SAHİLDE SABAHLIYORUZ'

        Arkadaş grubuyla sahilde sabahlayan Hüseyin Gönen, "Sahile arkadaşlarımızla sıcak havadan dolayı sabahlamaya geldik. Geceden geldik ve burada kaldık. Sabah denize girip, serinliyoruz. Sonrasında ise evimize gidiyoruz" dedi.

        'GÜN DOĞUMUNU İZLEYEREK DENİZE GİRMEK GÜZEL'

        Sahilde sabahlayıp denizin keyfini çıkardıklarını belirten Sedat Aksoy, "5-6 arkadaş akşamdan geldik ve burada sabahladık. Burası çok güzel. Gün doğumunu izleyerek denize giriyoruz. Sıcaktan kurtulmanın çok güzel bir yolu, sahilde sabahlamak. Sonrasında denize girmek, paha biçilmez güzel" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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