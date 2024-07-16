Malzeme alınamadığı için ameliyatların iptal edildiği üniversite hastanesi, borçlarını sıfırladı

MEDİKAL firmalarına biriken 3,3 milyar liralık borçları nedeniyle 2018'den 2021 yılına kadar malzeme alınamadığından birçok ameliyatın ertelenip iptal edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, borçlarını sıfırladı. Medikal firmalarının teşekkür için ziyaret ettiği Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Çok uzun zamandan bu yana üniversite hastanesi tarihinde ilk defa hiç borcu olmayan bir dönem yaşandı. Şu anda hiçbir sorun yok" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 2018 yılında biriken borçları nedeniyle ameliyat yapılamaz hale geldi. Birçok hayati operasyon malzeme temin edilemediği için ya iptal edildi ya da ertelendi. Hastanenin malzeme temini için açtığı ihalelere medikal firmaları katılmazken katılanlar da alacaklarının uzun vadede ödeneceğini öngördükleri için yüksek fiyatlar istedi. Yaşanan sorunlar nedeniyle 2018'den 2021 yılına kadar Sağlık Bakanlığı'na konuyla ilgili çokça şikayet gitti. Bazı medikal firma işletmecileri, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle hastane önünde eylemler yapıp seslerini duyurmaya çalıştı. 2021 yılında üniversite yönetiminin değişmesiyle, ilk gündem maddesi de ödenemeyen borçlar oldu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ilk olarak tasarrufa giderek borçları ödemeyi amaçladı ve 3 yıl içinde borçlar sıfırlandı.

Daha önceleri eylem yapmak ve alacaklarını tahsil edemedikleri için şikayetçi olmak üzere hastaneye giden medikal firması sahipleri borçlar sıfırlanıp 1 yıldır da düzenli ödeme aldıkları için bu kez teşekkür ziyaretine gitti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret eden medikal sektörü temsilcileri, iş birliklerinin devamını diledi. Ziyarete dair konuşan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Çok şaşırdım, beklemiyordum böyle bir ziyaret. 2021 yılı Ağustos ayında göreve geldik ve 3,3 milyar TL'lik borç vardı. Bunu ödememiz gerekiyordu. Tasarruf yaparak ödeme planı çıkardık ve bugün hiç borcumuz yok" diye konuştu.

Hastaneyi bugünlere getirmek için çok çabaladıklarını anlatan Prof. Dr. Özkan, "Elektrik ve su faturalarımızda tasarrufa gittik. En ideal hasta bakıcı, personel nasıl kullanılır bunu hesapladık. Ciroları artırdık ve borçlarımızı ödedik. Ameliyat sayımız 2 katına çıktı. Sağlık turizmi gelir artışımız 20 kat arttı" dedi. 'MALZEME ALINAMADIĞI İÇİN AMELİYATLAR İPTAL EDİLİYORDU' Prof. Dr. Özkan, malzeme aldıkları medikal firmalara vadettikleri tarihte ödeme yaptıkları için malzeme temininde sorun yaşamadıklarını ve daha uygun fiyatlara alabildiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"5-6 ay vadeli alınca daha yüksek fiyatlardan satıyorlar haklı olarak. Ancak ödemeyi günü gününe yapınca daha kaliteli ve daha uygun fiyatlarda ürün alabildik. Çok uzun zamandan bu yana, üniversite hastanesi tarihinde ilk defa hiç borcu olmayan bir dönem yaşandı. Bazen hayati malzemelere ulaşamıyorduk. Bu durumu hastaya anlatamıyorduk. Biz arada kalıyorduk. Firmalar paralarını alamayacakları düşüncesiyle ihaleye girmiyordu. Malzeme alamadığımız için birçok ameliyatı ne yazık ki iptal etmek zorunda kalıyorduk. Çok ciddi sıkıntı yaşadığımız zamanlar oldu. Şu anda çok şanslıyız, hiçbir sorun yok."

'TEŞEKKÜR İÇİN GELDİK' Akdeniz Medikalciler Derneği Başkanı Mustafa Ufuk Soy, ziyaretin amacının teşekkür etmek olduğunu söyledi. Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin ödemelerinden sıklıkla dert yandıklarını söyleyen Soy, "Devamlı şikayetçi olurduk. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, son yıllarda ödemeleri çok düzenli yaptı ve bizi çok rahatlattı. Başka şehirlerdeki sektör temsilcileriyle görüşüyoruz. Genel bir şikayet durumu hala var. Biz Antalya'da bu sorunu artık yaşamıyoruz. Hep şikayet için gelirdik artık teşekkür için gelelim dedik" diye konuştu.