Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye'de 23 yılın en düşük haziran yağışı

        YAĞIŞLARDA geçen yıl haziran ayına göre yüzde 80, normaline göre yüzde 65 azalma yaşanan Türkiye genelinde, son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de 23 yılın en düşük haziran yağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAĞIŞLARDA geçen yıl haziran ayına göre yüzde 80, normaline göre yüzde 65 azalma yaşanan Türkiye genelinde, son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı gerçekleşti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yağış değerlendirmesi verilerine göre, Türkiye geneli 2024 yılı haziran ayı yağışlarında normaline göre yüzde 65 azalma oldu. Haziran ayı normali (1991-2020) metrekareye 33,6 mm olan Türkiye'de 2023 yılı haziran ayı yağışı 58,1 mm, 2024 yılı haziran ayı yağışı 11,9 mm kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 65, geçen yıl haziran ayı yağışlarına göre, yüzde 80 azalma meydana geldi. Türkiye genelinde son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı gerçekleşti.

        EGE VE AKDENİZ'DE 23, MARMARA VE KARADENİZ'DE 21 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

        Haziran ayı yağışları Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli hariç Marmara Bölgesi'nin tamamı, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde normaline göre yüzde 60'a varan azalmalar gösterdi. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri sahil kesimlerinde yüzde 20'nin üzerinde artışlar görüldü. Bölge geneli yağışlarda tüm bölgeler normalinin altında yağış aldı. En fazla azalma gösteren bölge yüzde 92 ile Marmara Bölgesi oldu. Ege ve Akdeniz bölgelerine son 23 yılın, Marmara ve Karadeniz bölgelerine son 21 yılın, İç Anadolu Bölgesi'ne ise son 12 yılın en düşük yağışı düştü.

        EN FAZLA RİZE, EN AZ İZMİR

        İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 97 mm ile Rize'de, en az yağış ise 0,4 mm ile İzmir'de oldu. Normaline göre, en fazla artma yüzde 26 ile Hakkari'de, en fazla azalma ise yüzde 98 ile Çanakkale'de meydana geldi. Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kocaeli, Yalova'da son 64 yılın, Adana, Ardahan ve Osmaniye'de son 44 yılın, Adıyaman, Aydın ve Kütahya'da son 23 yılın, Manisa'da son 22 yılın, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Karabük ve Kastamonu'da son 21 yılın en düşük yağışı gerçekleşti.

        3,4 YAĞIŞLI GÜN GÖRÜLDÜ

        1991-2020 normali 6,5 gün olan Türkiye genelinde haziran ayında ortalama 3,4 yağışlı gün görüldü. Yağışlı gün sayıları Ege Bölgesi'nin orta ve kıyı kesimi ile Antalya'nın batısı, Adana'nın güneyi, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde 3 günün altına düştü. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı

        Benzer Haberler

        Silahlı saldırı organizatörünün 'Tek koz var; seni suçlayacak' sözleri, kam...
        Silahlı saldırı organizatörünün 'Tek koz var; seni suçlayacak' sözleri, kam...
        Antalya'da yüzmek için Manavgat Irmağı'na giren kişi boğuldu
        Antalya'da yüzmek için Manavgat Irmağı'na giren kişi boğuldu
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı
        Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Antalya'da lastik botla yatın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralan...
        Antalya'da lastik botla yatın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralan...