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        Tatyana'nın milli forma yolculuğunu, 'kaslı kadın' fotoğrafı başlattı

        TATİL için geldiği Antalya'da evlenen ve 25 yıldır kentte yaşayan Tatyana Bulut'un (50) hayatı, dergi kapağında Cory Everson'un kaslı vücudunu gördükten sonra değişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:50
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        Tatyana'nın milli forma yolculuğunu, 'kaslı kadın' fotoğrafı başlattı
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        TATİL için geldiği Antalya'da evlenen ve 25 yıldır kentte yaşayan Tatyana Bulut'un (50) hayatı, dergi kapağında Cory Everson'un kaslı vücudunu gördükten sonra değişti. Aynı vücuda sahip olmayı hedefleyen Bulut, 15 yılda günde 6 saat çalışarak milli sporcu oldu. Bulut, ay sonunda ABD'de Türkiye adına yarışacak.

        Memleketi Rusya'dan 25 yıl önce tatil için geldiği Antalya'da evlenen Tatyana Bulut, vatandaşlık alarak Türkiye'de yaşamaya karar verdi. Küçük yaşlarda vücut geliştirme sporuna ilgisi nedeniyle sporla yakından ilgilenen Bulut, gençlik yıllarında bir dergi kapağında vücut geliştirmeci Cory Everson'in fotoğrafını gördü. Benzer şekilde kaslı bir vücuda sahip olmayı hedefleyen Bulut, fitness salonlarında çalışmaya başladı.

        ROMANYA'DA TÜRKİYE ADINA YARIŞTI

        Günde 6 saat çalışıp, beslenmesine de dikkat eden Bulut, kısa sürede istediği forma kavuştu. 15 yıldır günde her gün spor salonuna giden Bulut, antrenmanın ardından Konyaaltı Sahili'nde uzun tempo yürüyüşler yapıyor. Karşılarında genelde erkeklerde görmeye alışkın oldukları kaslı vücuda sahip bir kadını görenlerin şaşkın bakışları altında sporunu sürdüren Bulut, milli sporcu olarak çok sayıda başarıya da imza attı. Dünya genelinde aynı klasmanda dereceleri bulunan Tatyana Bulut, son olarak geçen yıl Romanya'da Türkiye adına katıldığı yarışmadan birincilik elde etti.

        BİRÇOK KADINA DA DESTEK OLUYOR

        Sabahları 6 yumurta beyazı ve yulafla kahvaltı yapan, öğle ve akşam da ağırlıklı protein kaynaklı beslenen Tatyana Bulut, fitness salonunda birçok kadına da vücut geliştirme noktasında destek oluyor. Kadınların kendisine özendiğini, bu durumun hoşuna gittiğini anlatan Bulut'un hedefi, ağustos ayında ABD'de gerçekleştirilecek şampiyonada derece almak. Kırmızı ojeleriyle onlarca kilo ağırlığı zorlanmadan kaldırıp, sıkı şekilde hazırlanan Bulut, "Dergi kapağında bir fotoğraf görmüştüm. Cory Everson'un fotoğrafıydı. Çok etkilendim ve ben de öyle olmak istedim. Yüzme sporuyla ilgileniyordum. Sonradan vücut geliştirmeye yöneldim. Yıllardır çalışarak bu şekilde bir vücuda sahip oldum" dedi.

        BİR SONRAKİ AŞAMA OLİMPİYAT

        Yediğine ve içtiklerine çok dikkat ettiğini belirten Bulut, hiçbir sağlık sorununun da olmadığını söyledi. Bulut, "ABD'de iki hafta sonra yapılacak şampiyonaya Türkiye adına katılacağım. Derece alırsam sonrasındaki aşama olan olimpiyata gitmeye hak kazanacağım" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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