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        Kesme çiçekte 150 milyon dolarlık hedefin yarıdan fazlası 6 ayda gerçekleşti

        KESME çiçek sektöründe pazar lideri olan ve dünya çiçek mezadının merkezi Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, bu yıl 150 milyon dolarlık ihracat hedefinin 87 milyon dolarını 6 ayda gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:00
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        Kesme çiçekte 150 milyon dolarlık hedefin yarıdan fazlası 6 ayda gerçekleşti
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        KESME çiçek sektöründe pazar lideri olan ve dünya çiçek mezadının merkezi Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, bu yıl 150 milyon dolarlık ihracat hedefinin 87 milyon dolarını 6 ayda gerçekleştirdi. Kırmızı karanfil, her yıl olduğu gibi bu sene de en çok ihraç edilen çiçek türü oldu.

        Turizm kenti Antalya'dan her yıl milyonlarca dal çiçek, dünya çiçekçiliğinin merkezi kabul edilen Hollanda başta olmak üzere 73 ülkeye ihraç ediliyor. Antalya, çiçek üretim alanının genişliği, yılın büyük döneminde üretimin yapılabilmesi nedeniyle çiçekçilikte de adından söz ettiriyor. 2023'te sektör, 650 milyon dal çiçekten 135 milyon dolar gelir elde ederek, yılı tamamladı. 2024 yılı için sektör 150 milyon dolarlık gelir hedefliyor.

        6 ayı geride bırakan Antalyalı üreticiler, kent merkezindeki seralarda sezonu sonlandırıp daha yüksek rakımlı Burdur ve Isparta’nın ilçelerinde üretimi sürdürüyor. 6 aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik büyüme yakalayan sektör, 87 milyon dolar seviyesine ulaştı. Antalya, kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini, karanfil üretiminin yüzde 48'ini, karanfil ihracatının da yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştirerek pazardaki liderliğini koruyor.

        KIRMIZI KARANFİL YİNE LİSTE BAŞI

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok üretilen ve ihraç edilen karanfil oldu. Kırmızı karanfilin liste başı olduğu çiçek grubunda gerbera, ruskus, okaliptus ve süs bitkileri de yer aldı. Hollanda, İngiltere ve Rusya'nın ana pazar olduğunu anlatan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kentin kesme çiçekle özdeşleştiğini söyledi.

        GİRDİ MALİYETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ FİYAT ARTIRMAYI ZORLAŞTIRIYOR

        İhracat anlamında Türkiye genelindeki sektör temsilcilerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik büyüme yakaladığını, Antalya'nın ise yüzde 4 büyüdüğünü belirten Çandır, karlılık oranının düştüğünü söyleyerek “Yaklaşık 1 yıldır üreticinin kullandığı tüm kalemlerde yüzde 140'lık artış yaşandı. Kur artışları bunun çok gerisinde kalınca maliyetler çok yükseldi. Yurt dışında enflasyon olmayınca diğer ülkeler fiyat artırmak yerine diğer pazarlara kaçıyor. Kurun enflasyon üzerinde artışı olursa sektör nefes alacak" dedi.

        'ORMAN VASFINI YİTİREN ALANLAR ÜRETİME AÇILSIN' TALEBİ

        Kentte üretim yapılan alanların büyük kesiminin kiralık araziler olduğunu belirten Çandır, üreticilerin yer sorunu nedeniyle üretim anlamında zor günler yaşadığını belirterek, "Kiralar çok arttı. Üreticilerin büyük kısmı üretimden vazgeçti. Orman vasfını yitiren alanlar üretime açılırsa başarı hikayesi yakalamamız mümkün" diye konuştu.

        Ali Çandır, tarımda çalışacak işçi bulmakta da zorlandıklarını da söyledi. Verilen sosyal destekler nedeniyle vatandaşın büyük kesiminin tembelliğe yöneldiğini kaydeden Çandır, şunları söyledi:

        "Uzun süredir üzerinde durduğumuz, tarım sektörüne özel sosyal güvenlik sisteminin kurulması gerekiyor. Devletimiz sağ olsun, önemli ölçüde sosyal yardımlar yapıyor. Engelliler, yaşlılar ya da çalışamayacak durumda olanlar değil, durumu iyi olanlar da olduğu için bir anlamda devlet eliyle tembelliği motive eder haldeyiz. İstiyoruz ki gerçekten ihtiyacı olanlara daha fazla verelim. Çalışacak durumda olanlar da üretime katkı sağlasın. Tarım sektörüne kazandırabilirsek yabancı istihdamına ihtiyacımız kalmaz."

        YIL SONU HEDEFİ 150 MİLYON DOLAR

        Antalya'da 6 ayda elde edilen gelir ve sektörün Türkiye genelinde ihracattan elde ettiği geliri açıklayan Çandır, "150 milyon dolar hedefimiz var. 6 ayda 87 milyon dolar gelir elde ettik. Çok önemli bir sorun olmazsa bu hedefimizi yakalayacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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