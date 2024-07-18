Öğrenci yurtlarında ücretsiz tatil imkanı yakalayan emeklilerin yüzde 25'i Antalya'yı tercih etti

ANTALYA Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmesiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği kapsamında ücretsiz konaklama imkanı sağlanan yurtlara ilk emekli misafirlerin geldiğini belirtti. Duru, "Türkiye genelinde müracaatın yüzde 25'i buraya oldu. Antalya turizm kenti olması sebebiyle insanların da dünyanın da gözdesi, incisi konumunda. Bu sebeple talep fazla" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün 'Emekliler Yılı' ilan edilmesinin ardından emeklilerin emeklilik dönemlerinde daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde protokol düzenlendi ve emeklilerin 15 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz misafir edilmeleri amaçlandı. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'nda konaklamak üzere her hafta yaklaşık 200-250 emekli Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle misafir edilmeye başlandı. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yurtta kalan emekli misafirlerle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Proje hakkında bilgi veren Duru, 2024'ün 'Emekliler yılı' ilan edilmesi sebebiyle programı düzenlediklerini anlattı. Emeklilere bir nebze de olsa, 1 haftalık mutlu, huzurlu vakit geçirebilmeleri için protokol imzaladıklarını aktaran Duru, "Protokol çerçevesinde ilk emekli grubumuzu ağırladık. Bu kapsamda da bugün onlara Antalya'mızın ikramı olarak bir kahvaltı sunduk. Emeklilerimize, bu kadar ülkemize hizmet etmiş insanlara teşekkür babında katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Emekliler bu durumdan çok memnun ama biraz daha talepleri var. Bu talepleri de yukarıya ileteceğiz" dedi.

Antalya'ya emeklilerden yoğun ilgi olduğunu belirten Duru, "Türkiye genelinde müracaatın yüzde 25'i buraya oldu. Antalya turizm kenti olması sebebiyle insanların da dünyanın da gözdesi, incisi konumunda. Bu sebeple talep fazla. Bu talebi de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla organize olarak karşılamaya çalışıyoruz. Misafirlerimizle irtibat halindeyiz. Gelecek, gidecek hangi saatte inecek çıkacakları da tespiti bu şekilde programı uygulamaya çalışıyoruz. Gelenlerin Antalya ekonomisine katkısı da var. Burada sadece yatma amaçlı kullandıkları için genelde yeme, içme diğer ihtiyaçlarının yüzde 80'ini dışarıdan karşılıyorlar. O yönüyle ekonomiye katkıları var" diye konuştu.

TORUNUYLA AYNI YERDE KONAKLAYABİLİYOR Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, bakanlıklar arasındaki iş birliğiyle ülkenin emektarları olan emeklileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ağırladıklarını anlatarak, "Bizim 'Seyahatsever' projemizde de seyahat etmeyi seven gençlerimizi bu aylarda yurtlarımızda ağırlıyoruz. Bu bizim ritüelimiz olmuştu. Bu yıl da emeklilerimizi onlarla birlikte ağırlamaya ve misafir etmeye başladık. Çok güzel bir şehrin, doğal, tarihi, kültürel güzelliklerini gezmek, seyahat etmek isteyen emekliler gelip görüyorlar. Biz onlarla zaman geçiriyoruz. Bazen emeklimiz, 'Benim torunum burada kalıyor. Ben de onun yanı başında kalıyorum' diyor. Çok da mutlular. Çok da güzel bir proje. Onların mutlulukları bizi de daha heyecanlı, daha yaptığımız işten keyif almamızı sağlıyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından sistem üzerinden başvuruların alındığını aktaran Yavuz Gürhan, "Alınan başvurularla elimizdeki yatak kapasitesi ve süreyle alakalı yurtlarımızda konaklama hizmeti sunarak onları misafir etmeye gayret ediyoruz. Şehrin güzel oluşu, isminin Antalya oluşu, bu turizmin, kültürün, kültürel güzelliklerinin, iklimin inanılmaz bir destinasyon içinde oluşu tabii ki talebi artırıyor. Türkiye'de tüm talebin yaklaşık dörtte biri Antalya oluşmuş. Bunlar bizi yormuyor, mutlu ediyor ve biz emeklilerimizi, Türkiye yüzünün emektarlarını mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.