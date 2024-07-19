Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hayvanlar buzlu meyve kokteyli ve fıskiye ile serinletiliyor

        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan hayvanlar, eyyam-ı bahur (çöl sıcakları) etkisiyle oluşan sıcak hava nedeniyle buzlu meyve-sebze kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayvanlar buzlu meyve kokteyli ve fıskiye ile serinletiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan hayvanlar, eyyam-ı bahur (çöl sıcakları) etkisiyle oluşan sıcak hava nedeniyle buzlu meyve-sebze kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

        Termometrelerin 39 dereceleri gösterdiği, nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da insanlar kadar hayvanlar da sıcaktan bunalıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki 118 türden bin 549 hayvana, sıcak havalarda dondurulmuş buzlu kokteyller ikram ediliyor. Kentte sıcaktan bunalan hayvanlar için buzlu meyve ve sebze kokteyllerinin yanı sıra etçil beslenen hayvanlar için et, balık ve tavuktan oluşturulan buzlu kokteyller servis ediliyor. Buzlu meyve, sebze ve et ürünleriyle beslenen hayvanlar, bu sayede serinliyor. Ayrıca gün içerisinde bazı hayvanların bulunduğu alanlarda su fıskiyeleri sık sık açılarak serinletilmeye çalışılıyor.

        MEVSİM MEYVELERİ VE SEBZELERİ DONDURULUYOR

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, çok sıcak günler geçirdiklerini anlattı. Arsun, “Özellikle Antalya neredeyse yanıyor. Hayvanlarımız için barınak planlamalarında bütün hava koşullarına uygun barınaklar yapıldı. Gerek soğuk gerek sıcak stresine karşı en iyi şekilde hayvanları koruyoruz. Hayvanlarımızı ön planda tutuyoruz. Sıcak havalarda biraz daha yeşil ağırlıklı beslemeye yöneliyoruz. Özellikle prime alt gruplarında yaz sebze ve meyveleri tüketmelerine özen gösteriyoruz. Bazen bunları soğutulmuş halde veriyoruz" dedi.

        GEYİKLER, FISKİYELERLE SERİNLİYOR

        Buzlu meyve ve sebze kokteyllerinin yanı sıra çeşitli serinleme yöntemleri kullandıklarını belirten Arsun, “Özellikle geyik gruplarında günün belli saatlerinde sulama sistemleriyle, fıskiyelerle bütün alanı suluyoruz. Bu alanlarda çamur alanları yaratıyoruz. Hayvanlar çamur banyosu yaparak serinliyor. Gene pek çok hayvan barınağımızda inler, mağaralar ve havuzlar var. Biyolojik ihtiyaçlarına göre alanda hangisine ihtiyaçları varsa ondan faydalanıyor. Özelikle geyikler çamur banyosu ve suyla oynamayı çok seviyor. Genellikle gölge yerlerde dinlenmeyi tercih ediyorlar. Serinleyen saatlerde de aktifleştiklerini görüyoruz" diye konuştu.

        ETÇİL HAYVANLAR İÇİN ÖZEL KOKTEYL

        Aygül Arsun, hayvanların beslenme düzenlerine göre buzlu kokteyller hazırladıklarını belirterek, “Hayvan türüne göre kimi zaman etleri soğutulmuş halde havuzlarına attığımız gruplar da var. Etçillerde özellikle bunu yapıyoruz. Hem soğutulmuş halde havuzun içinde oluyor hem de o meyvesini ya da sebzesini, etini soğutulmuş halde havuzunda yiyor. Bazı gruplar için et, balık artık elimizdeki plana göre bazen karides ve yengeç de olabiliyor. Çok severek tükettiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor

        Benzer Haberler

        'Su kanunu acilen yasalaşsın'
        'Su kanunu acilen yasalaşsın'
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyatlar için Paris'e uğurlandı
        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyatlar için Paris'e uğurlandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
        Alanyaspor'da kombine fiyatları belli oldu
        Alanyaspor'da kombine fiyatları belli oldu
        Öğrenci yurtlarında ücretsiz tatil imkanı yakalayan emeklilerin yüzde 25'i...
        Öğrenci yurtlarında ücretsiz tatil imkanı yakalayan emeklilerin yüzde 25'i...