Tekneden denize düşen ATSO Başkanı Bahar, ağır yaralandı

ATSO Başkanı Ali Bahar, Kemer'de tekne kıyıya yanaştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle suya düştü. Tekne motorlarının pervane kısmının vücuduna zarar verdiği Ali Bahar, sudan çıkarıldı. Durumu ağır olan Ali Bahar, ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürüldü. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Bahar'ın tedavisi sürüyor.

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