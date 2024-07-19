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        Tekneden denize düşen ATSO Başkanı Bahar, ağır yaralandı (2)

        'AŞIRIKAN KAYBIYLA KALBİ DURMUŞ OLARAK GELDİ'Antalya'nın Kemer ilçesinde kendisine ait 'Alber' adlı tekneden düşüp ağır yaralanan ATSO Başkanı Ali Bahar'ın tedaviye alındığı özel hastanenin kurucusu Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:01
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        Tekneden denize düşen ATSO Başkanı Bahar, ağır yaralandı (2)
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        'AŞIRIKAN KAYBIYLA KALBİ DURMUŞ OLARAK GELDİ'

        Antalya'nın Kemer ilçesinde kendisine ait 'Alber' adlı tekneden düşüp ağır yaralanan ATSO Başkanı Ali Bahar'ın tedaviye alındığı özel hastanenin kurucusu Dr. Cemal Özkan, "Maalesef çok kan kaybetmiş. Uğraşıyor arkadaşlar ama inşallah takdiriilahi, inşallah kurtarılabilir. Allah yardımcısı olsun. Dualarımız onunla, inşallah yaşayacak ömrümüz varsa vesile olacağız. Zor durumdayız. Bize aşırı kan kaybıyla kalbi durmuş olarak geldi dedi arkadaşlar ama detayı bilmiyorum" diye konuştu.

        Ali Bahar'ın kaza geçirdiği haberinin ardından ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda meclis üyesi, yakınları ve çok sayıda seveni Kemer’e gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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