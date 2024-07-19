Tekneden denize düşen ATSO Başkanı Bahar, ağır yaralandı (2)

'AŞIRIKAN KAYBIYLA KALBİ DURMUŞ OLARAK GELDİ'

Antalya'nın Kemer ilçesinde kendisine ait 'Alber' adlı tekneden düşüp ağır yaralanan ATSO Başkanı Ali Bahar'ın tedaviye alındığı özel hastanenin kurucusu Dr. Cemal Özkan, "Maalesef çok kan kaybetmiş. Uğraşıyor arkadaşlar ama inşallah takdiriilahi, inşallah kurtarılabilir. Allah yardımcısı olsun. Dualarımız onunla, inşallah yaşayacak ömrümüz varsa vesile olacağız. Zor durumdayız. Bize aşırı kan kaybıyla kalbi durmuş olarak geldi dedi arkadaşlar ama detayı bilmiyorum" diye konuştu.

Ali Bahar'ın kaza geçirdiği haberinin ardından ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda meclis üyesi, yakınları ve çok sayıda seveni Kemer’e gitti.