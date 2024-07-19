Tekneden denize düşen ATSO Başkanı Bahar, hayatını kaybetti (3)

Antalya'nın Kemer ilçesinde kendisine ait 'Alber' adlı tekneden inerken suya düşen ve motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralanarak ilçedeki özel bir hastaneye götürülen ATSO Başkanı Ali Bahar, yaşamını yitirdi.

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