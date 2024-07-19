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        Teknesinin pervanesi çarpan ATSO Başkanı Bahar, hayatını kaybetti (5)

        'ANTALYAÇOK KIYMETLİ BİR EVLADINI KAYBETTİ'Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer ilçesindeki tekne kazası sonrası ATSO ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'ın kaldırıldığı hastaneye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:40
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        Teknesinin pervanesi çarpan ATSO Başkanı Bahar, hayatını kaybetti (5)
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        'ANTALYAÇOK KIYMETLİ BİR EVLADINI KAYBETTİ'

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer ilçesindeki tekne kazası sonrası ATSO ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'ın kaldırıldığı hastaneye geldi. Vali Şahin, Ali Bahar'ın vefat haberini yakınlarına kendisi verdi. Vali Şahin, acı haberi alarak gözyaşı döken Ali Bahar'ın yakınlarına sarıldı. Daha sonra hastaneye girip, olayla ilgili bilgi alan Vali Şahin, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Vali Şahin, Ali Bahar'ın kendi teknesinde kazaya maruz kaldığını belirterek, 112 ekiplerinin olaya 6 dakika içerisinde müdahale ettiğini aktardı. Vali Şahin, "İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sayın Ali Bahar'ı kurtaramadık. Kendisi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Ali Bahar, Antalya'nın yetiştirdiği çok çalışkan, atılgan ve vizyon sahibi bir sanayicimizdi. Hem ATSO Başkanımızdı hem de OSB Başkanımızdı. Türk milleti çok değerli bir sanayicisini, Antalya da çok kıymetli bir evladını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

        CENAZE ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

        Kaza haberinin ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Tolga Coşkun, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, eski ATSO Başkanı Davut Çetin'in yanı sıra çok sayıda iş insanı, STK başkanları, turizmciler de hastaneye geldi. Ali Bahar'ın cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri eşliğinde Kemer'den il merkezine getirilen cenazeyi, yakınları karşıladı. Cenaze, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

        ARKADAŞI GÖZALTINDA

        Diğer yandan kazanın yaşandığı 'Alber' adlı tekne, Kemer Marina'ya getirilerek bağlandı. Kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ali Bahar'ın tekneden düşen minderi almak için denize girdiği, teknede bulunan yakın arkadaşı M.S.Ç.'nin Ali Bahar'ı almak için geri manevra yaptığı sırada pervanenin Bahar'a çarptığı belirtildi. Olayla ilgili Kemer Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, talimatı ile M.S.Ç. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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